Tensão nas Forças Armadas: Eanes aponta “atropelos à unidade”; ministro critica "resistências corporativas"

O mal-estar no topo da hierarquia militar tem vindo a crescer de forma cada vez mais audível e pública, através das posições explícitas de antigos chefes militares contra a reforma do Governo — que tem o apoio declarado do PSD — para alterar a estrutura superior de comando das Forças Armadas. Perante a avalancha de críticas, o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, vai ao choque e opta por confrontar os militares ao referir que noutros países também houve resistências devido a “interesses corporativos”, acusando os opositores de fazerem “mistificações e caricaturas” em relação às alterações previstas (ver artigo em baixo).

Mas os críticos não são poucos nem irrelevantes: o ex-Presidente da República, António Ramalho Eanes, argumentou contra a proposta do Governo na reunião do Conselho de Estado; um documento de quase 40 oficiais-generais na reforma, enviado a Belém aponta “erros gravosos” e soluções “simplistas”; e o general Garcia Leandro escreveu esta semana um artigo a dar a entender que os chefes dos ramos (Exército, Marinha e Força Aérea) não confiam no almirante Silva Ribeiro, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) que verá reforçado o seu poderes se as mudanças avançarem. Até agora, o único militar que apareceu a defender a reforma em público foi o general Valença Pinto, antigo CEMGFA, que não conseguiu implementá-la em 2009 por ter a oposição das chefias.