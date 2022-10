Oposição unida aprovou aumento de apoios sociais. Governo ameaça travar no TC. Marcelo num dilema

O Presidente da República está no meio de uma disputa entre o Governo e a oposição que pode ter consequências políticas difíceis de gerir no futuro. Marcelo Rebelo de Sousa está dividido entre uma questão constitucional, com a qual tende a concordar, e a defesa de mais apoios sociais, na qual tem insistido. Tudo por causa de três diplomas aprovados pela oposição no Parlamento — que aumentam apoios sociais a trabalhadores independentes e aos pais que fiquem em casa por causa do fecho das escolas e ainda um diploma que aumenta os direitos a profissionais de saúde durante largos meses —, que foram feitos à revelia do que o Governo tem estipulado no Orçamento do Estado. Marcelo ainda não decidiu o que fazer, mas em Belém tem dado argumentos que o inclinam para um veto.

A consequência da sua decisão terá implicações futuras não só na forma como é possível executar um Orçamento como nos apoios sociais que estão a chegar às famílias e aos trabalhadores. Se vetar por razões constitucionais, como o Governo defende, o aumento de apoios decidido pelo Parlamento fica sem efeito e o Governo ganha em Marcelo o chapéu para executar o Orçamento aprovado à sua maneira; se promulgar os diplomas, os apoios sociais são aumentados, sobretudo os dirigidos a trabalhadores independentes e sócios gerentes, que são a medida mais pesada orçamentalmente (€38 milhões por mês. segundo contas do Governo), mas fica claro que o PR aceita a violação da lei-travão, um precedente que pode tornar ingerível a governação orçamental pelo Governo minoritário de António Costa.