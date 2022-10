Conselho Europeu. Como evitar uma guerra de vacinas e reforçar a relação com Joe Biden

Os 27 querem transparência e querem saber para onde vão as doses produzidas na União Europeia (UE). Mas, de acordo com um alto responsável europeu, vários países têm-se mostrado "prudentes quanto à aplicação" de um mecanismo que aperta o controlo das exportações para fora do bloco europeu.

Há o receio de que um bloqueio de exportações por parte da UE crie problemas mais graves na cadeia de abastecimento global. É um cenário que todos querem evitar, sobretudo quando as fábricas europeias estão também dependentes de componentes e matérias-primas que vêm de fora. A própria chanceler alemã, Angela Merkel, já alertou que é preciso ter cautela.

A lógica é a de que é preciso evitar uma guerra de vacinas, desde logo com o Reino Unido. A proposta da Comissão para reforçar o mecanismo de autorização de exportação de vacinas deverá sobretudo funcionar como pressão e como alerta.

Pressão para que Londres partilhe as doses que a AstraZeneca produz nas fábricas britânicas. Alerta para que tanto o Reino Unido, como o resto do mundo saibam que a UE vai começar a verificar se os países para os quais são exportadas vacinas estão a devolver a solidariedade ou, se pelo contrário, estão a travar a chegada de doses e componentes à UE. É nesse caso que as exportações arriscam ser bloqueadas.

Ao que o Expresso apurou, há vários países com receio de aplicar a "ideia de reciprocidade" e o conceito poderá ser discutido pelos líderes. Por outro lado, e tendo em conta que a nova proposta da Comissão só surgiu esta quarta-feira, há dúvidas de que os 27 estejam já em condições de se pronunciar a uma só voz sobre o novo regime.

Com o número de casos a subir em muitos países europeus, os chefes de Estado e de Governo deverão repetir que é preciso continuar "a aumentar os esforços" para acelerar a produção e distribuição de vacinas e, sobretudo, garantir que as farmacêuticas - a começar pela AstraZeneca - não criam mais atrasos nos planos de vacinação.

A AstraZeneca continua debaixo de fogp pelas falhas sucessivas na distribuição de vacinas à União Europeia e o episódio dos 29 milhões de doses encontrados numa fábrica em Itália lançou ainda mais confusão. O jornal "La Stampa" chegou a dizer que poderiam destinar-se ao Reino Unido, mas os britânicos negaram e a própria farmacêutica garante que se destinam à União Europeia e aos países de baixos rendimentos.

As falhas da AstraZeneca são um dos problemas redobrados para os países como Áustria, Eslováquia, Bulgária ou Letónia, que apostaram mais na compra desta vacina, cortando nas encomendas da Pfizer e da Moderna e que, por isso, agora enfrentam uma escassez ainda maior do que aquela que é sentida pelos restantes Estados-membros. Tem havido um pedido destes governos para que haja uma forma de reequilibrar as contas e redistribuir vacinas e, ao que o Expresso apurou, tem havido empréstimos de outros Estados-membros, incluindo de Portugal, que já terá enviado doses para a Polónia e Eslováquia.

Depois da tensão, as tréguas (pelo menos temporárias) com o Reino Unido

Se esta quarta-feira começou com uma ameaça de bloqueio de exportações de vacinas para o Reino Unido, o dia acabou com uma trégua com a União Europeia, pelo menos para os próximos dias. Num comunicado conjunto, os dois blocos vêm dizer que estão a conversar para perceber o que pode ser feito para "assegurar uma relação recíproca e benéfica".

"Dadas as nossas interdependências, estamos a trabalhar nos passos específicos que podemos dar - a curto, médio e longo prazo - para criar uma situação vantajosa para todos e expandir a oferta de vacinas para todos os nossos cidadãos". E mais não é explicado.

Biden à hora do jantar

O Presidente dos Estados Unidos é o convidado especial da videoconferência de líderes. Joe Biden aceitou o convite do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e vai juntar-se à reunião virtual de chefes de Estado e de governo por volta das 19h45 (hora de Lisboa).

Mais do que um diálogo será um primeiro contacto dos líderes com Biden. O que está prevista é uma intervenção curta. A coreografia começa com uma introdução de Charles Michel, depois o líder norte-americano dirige-se aos 27 para falar de cooperação e do futuro da relação transatlântica. No final, não falarão todos os líderes, mas sim António Costa, que enquanto presidente do Conselho da UE (Portugal tem a presidência) deverá falar em nome dos restantes.

É uma participação mais simbólica do que de fundo. Ainda assim, é de esperar que sejam abordados temas de interesse comum, do combate às alterações climáticas ao combate à pandemia, passando ainda pela relação com a Rússia. A videoconferência de líderes arranca ao meio-dia de Lisboa.