"Purga", "saneamento", "vingança". Críticos acusam 'Chicão' de querer afastar nomes em Lisboa

Mais um Conselho Nacional tenso no CDS. Desta vez por causa dos nomes escolhidos pela concelhia de Lisboa para integrar a lista de Carlos Moedas à capital e que, segundo noticiou o jornal "Observador", a direção de Francisco Rodrigues dos Santos se prepara para vetar. O tema dominou grande parte da reunião deste sábado, marcada para aprovar o regulamento autárquico do partido, e levou a acusações de "saneamento político" e "purga". Direção não gostou da "pressão mediática".

A concelhia centrista de Lisboa aprovou os nomes de João Gonçalves Pereira, que encabeçaria a lista pelo CDS, Diogo Moura e Nuno Rocha Correia mas há sinais de que a direção de Francisco Rodrigues dos Santos se prepara para barrar as intenções do atual vereador que esteve ao lado de Assunção Cristas há quatro anos (e que valeu ao CDS 20% dos votos). Questionado pelos jornalistas na intervenção inicial que fez ao Conselho Nacional (aberta à comunicação social), Rodrigues dos Santos sugeriu que o regulamento autárquico é claro quanto a isso: as estruturas indicam mas "a decisão final e última palavra pertence à direção do partido".

Tal foi entendido pelos conselheiros como uma provável intenção de veto ao nome do autarca que esta semana anunciou que iria deixar a bancada parlamentar do CDS para se dedicar inteiramente ao projeto da capital -- o que foi interpretado como uma forma de pressão ao líder. Francisco Rodrigues dos Santos tem apelado à "renovação" de rostos, e foi isso que motivou os críticos internos a alertarem para o facto de a direção se estar a preparar para fazer uma espécie de "saneamento".

Com Adolfo Mesquita Nunes à cabeça, também João Gonçalves Pereira ou o líder parlamentar Telmo Correia usaram da palavra para acusar a direção de estar a preparar "purgas, que só existem em partidos como o PCP ou o Chega", nas palavras de Gonçalves Pereira, ou de estar a preparar um "saneamento político" por "vingança" - expressões usadas por Adolfo Mesquita Nunes na reunião que decorreu à porta fechada e via Zoom.

"Nunca antes visto"

Em causa está o regulamento autárquico, que foi aprovado com larga maioria, e que replica genericamente as mesmas regras aplicadas no partido nos últimos anos: "as candidaturas aos órgãos autárquicos serão propostas pelas Comissões Políticas Concelhias e sujeitas a parecer das Comissões Políticas Distritais, ouvido o Coordenador Autárquico Nacional", sendo que nos casos de Lisboa e Porto "a Comissão Executiva deverá ainda consultar a Comissão Política Nacional", lê-se no artigo 5º. O artigo 8º é dedicado às "coligações" e nada diz sobre a palavra final caber à direção nacional.

Mas uma coisa é o que está escrito - que não mudou significativamente face aos anos anteriores (a única alteração é a introdução do coordenador autárquico no processo de decisão) - outra coisa é o que diz a prática. E é na prática que os centristas se baseiam para defender que a lista escolhida pela concelhia de Lisboa não pode ser vetada. "Nunca aconteceu que um presidente não tenha respeitado as decisões locais, para isso é que há órgãos locais", diz uma fonte ao Expresso. "Nunca antes visto", repete. Essa linha nunca foi ultrapassada e, nas palavras de Adolfo Mesquita Nunes, é uma "linha vermelha" que 'Chicão' não pode pisar.

O caso de Lisboa é paradigmático uma vez que há quatro anos o CDS, com Assunção Cristas, foi a segunda força mais votada (ficou muito à frente do PSD) e, este ano, abriu mão de liderar uma coligação na capital, dando esse lugar de bandeja ao PSD. As críticas internas à gestão desse processo foram muitas e adensam-se agora. Até porque os centristas em Lisboa não consideram que os nomes propostos não sejam de renovação: na lista está Diogo Moura, que é deputado municipal, mas não vereador, e também Francisco Rocha Correia, que só esteve na vereação em metade do mandato -- logo, é novo no cargo, além de pertencer à comissão política nacional do partido.

A direção do partido, contudo, vê as movimentações dos últimos dias - que culminaram com a saída de João Gonçalves Pereira do Parlamento - apenas como uma forma de pressão mediática que, no limite, só tem o efeito de agravar o braço de ferro.