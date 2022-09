Inês de Sousa Real anuncia candidatura à liderança : “É altura do PAN ter uma mulher como porta-voz”

É oficial. Inês de Sousa Real é candidata à liderança do PAN e já está a preparar a lista e a moção de estratégia para apresentar no VIII Congresso do partido, agendado para 5 e 6 de junho. A decisão foi avançada ao Expresso pela própria líder parlamentar, após uma semana de reflexão depois de André Silva ter comunicado que deixaria o lugar de porta-voz e o Parlamento em junho.

Inês de Sousa Real afirma que se trata de "decisão muito recente", em virtude da não perpetuação de cargos de liderança assumida pelo partido. E aponta para a hipótese de mudança para uma liderança no feminino. "O PAN nunca teve uma porta-voz e penso que já é altura de ter uma mulher como porta-voz. Sou a militante número 45, estou no partido desde a sua fundação e quero muito uma viragem pela positiva", diz ao Expresso Inês de Sousa Real.

Afirmando que Bebiana Cunha fará parte da sua lista para a Comissão Política Nacional (CPN) – depois de muito se ter especulado sobre uma eventual candidatura da deputada eleita pelo círculo do Porto –, Inês de Sousa Real faz um apelo à união do partido, que teve um ano atribulado, marcado por polémicas e saídas. "Estarei na lista com a Bebiana Cunha. Estamos a caminho da renovação, mas este deve ser um momento de união interna para a entrada num novo ciclo da vida do partido", defende.

Apesar de os estatutos do partido não preverem a impossibilidade de se acumular os cargos de porta-voz da CPN e líder parlamentar, na prática a regra tem sido essa. Inês de Sousa Real garante que, caso seja eleita, tenciona manter a tradição e ceder o seu lugar no comando da bancada parlamentar. O "mais lógico", observa, será Bebiana Cunha substitui-la no cargo.

Já a lista para a CPN terá entre os 27 membros militantes de norte a sul do país e respeitará o princípio da paridade, enquanto a moção de estratégia estará aberta à participação de todos os delegados com vista a responder aos "grandes desafios" do futuro. Além da transição para uma economia mais verde durante a retoma, o documento alertará para a importância da "justiça intergeracional" e da "justiça inter-espécies".

“O André um líder forte, mas o PAN é mais forte”

Questionada sobre a saída de André Silva, porta-voz desde 2014 e até agora a figura mais conhecida do PAN, admite que será preciso iniciar um novo caminho, mas acredita que o partido não será penalizado.

"O André é um líder forte, mas o PAN é mais forte do que todos nós. O porta-voz do partido sempre defendeu que não deve haver perpetuação dos cargos no partido e de facto três mandatos é mais do que aceitável. Em relação à Assembleia da República, eu acho que seria razoável ele terminar o mandato, mas trata-se de uma decisão pessoal, que respeito", responde.

Confrontada sobre as críticas dos três fundadores do partido – António Santos, Pedro Taborda e Fernando Leite – que lamentam o afastamento do PAN em relação à causa animal, a convergência com o Governo e ponderam avançar com uma lista para o Congresso, Inês de Sousa Real admite estar "totalmente disponível" para o diálogo. Ainda assim, insiste, que o caminho do partido deve ser de "continuidade" e de manter a "coerência ideológica", assim como uma "atitude construtiva" na oposição.

Candidata contra “visão sectária” dos fundadores

"É natural haver vozes discordantes em qualquer coletivo. Foi um ano complexo, houve membros que preferiram seguir um caminho individual, discordando da nossa visão estratégica. Penso que devemos honrar os fundadores e da minha parte, estarei sempre disponível para o diálogo e não para a divisão. No entanto, apesar de ter vindo da causa animal, não consigo conceber uma estratégia sem uma visão holística da política", adianta.

Segundo a líder parlamentar, o PAN é um partido pluralista, com uma visão integrada da política e da sociedade, sendo que o "crescimento" assinalado demonstra que os eleitores têm a mesma opinião. "Não partilho a visão sectária dos fundadores, a causa animal está no meu ADN, mas estou fortemente comprometida com todas as causas e penso que o nosso eleitorado também", reforça.

Entre elas, o combate à pandemia, onde Inês de Sousa Real é muito crítica em relação ao Governo, pois embora reconheça que "ninguém estaria preparado" para uma situação inesperada como esta, o Executivo "falhou redondamente" na segunda vaga, ao não ter planeado o regresso às aulas e o reforço do SNS.

PAN “não fará fretes” ao Governo

Garantindo que o PAN “não fará fretes” ao Governo, a líder parlamentar justifica a viabilização do OE 2021 face a medidas essenciais de resposta à covid-19, assim como a aprovação de outras medidas importantes para o partido como a contratação de mais 261 profissionais para o INEM ou o reforço da verba para os Centros de Recolha Oficial de Animais. O diálogo e a procura de entendimentos com o Executivo é estratégia para continuar. No entanto, deixa um aviso:

"Em futuros Orçamentos do Estado (OE) é importante ter noção de que o PAN não será o pin na lapela do PS ou outro partido que esteja no Governo. Temos uma agenda política própria, que se distingue de todas as forças políticas", alerta.

E assegura que o partido não deixará de fazer oposição em matérias como o Aeroporto do Montijo, insistindo na alternativa de Beja, e a "formas anacrónicas" de exploração animal, como as touradas.

Coligações nas autárquicas “muito pontuais”

A seis meses das autárquicas, o partido está ainda a concluir a estratégia para as eleições, mas já assumiu que face às "características identitárias muito próprias" não apostará em alianças pré-eleitorais. "Admitimos coligações só em casos muito pontuais. Temos tido um crescimento consolidado embora mais lento face a outros fenómenos na política, que depois se evaporam também mais rapidamente. Por isso, apostaremos em candidatos próprios", diz Inês de Sousa Real.

Segundo a líder parlamentar, o objetivo do PAN é conseguir um lugar na vereação em Lisboa e no Porto, estando confiante num "bom resultado", ainda que com maior "probabilidade" na capital.

Em relação à realização das eleições ainda em contexto de pandemia, reafirma que será importante que se altere a lei eleitoral para que o sufrágio possa decorrer em dois dias, o que também já foi sugerido pelo ministro da Administração Interna. Mas acrescenta que será fundamental alargar também o voto antecipado em mobilidade de forma a combater a abstenção. "Continuamos a bater na mesma tecla, não se podem repetir os erros das eleições Presidenciais. É preciso promover a participação democrática", insiste.