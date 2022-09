Carlos Moedas e o futuro de Lisboa: “É preciso ajudar. É uma ilusão pensar que isto vai ser só um ano ou dois”

Não vai ceder a Carris a privados, nem acha que vá a tempo de mudar as linhas do Metro, quer antes “estabilidade nas políticas”. Ciclovias sim, mas com parques de estacionamento. Alojamento local com mais flexibilidade de uso. E sobre o período da troika, não se arrepende: lei das rendas e leis laborais não deviam ter sido revertidas.

Considera-se um social-democrata ou um liberal?

Sou um social-democrata moderado e progressista. Acredito muito no papel do Estado, mas também na importância os privados. E essa é uma grande diferença em relação ao meu oponente. O privado é que cria emprego. Quando vamos falar com os pequenos comerciantes e empresários vemos que, durante a pandemia, sentiram uma burocracia terrível para ter ajuda, é aí que se vê a importância que lhes é dada.

