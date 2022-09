PSD e CDS assinam acordo para que autárquicas sejam "momento de viragem"

Objetivo é unir esforços para "fragilizar" e "enfraquecer" o PS, que tem atualmente a maioria das câmaras (160) e para virar a página rumo a uma "mudança de ciclo político". As autárquicas serão o ponto de partida dessa "alternativa" que agora se começa a construir e que tem como alvo o PS e a "geringonça", disseram Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos, lado a lado num hotel em Lisboa.

Isso mesmo fica expresso no texto do acordo-autárquico assinado esta tarde pelos dois líderes partidários: "As próximas autárquicas representam um marco importante na afirmação de um projeto mobilizador alternativo à maioria de esquerda que, desejavelmente, se venha a construir num momento de viragem para a mudança".

Foi com vista a essa "mudança de ciclo político" que PSD e CDS assinaram esta tarde o acordo-autárquico que abre a porta a coligações entre os dois partidos, mas também a "outras forças partidárias". O acordo, contudo, não especifica que partidos podem estar dentro deste leque e quais não podem. "O acordo-quadro pode estender-se de comum acordo a outras forças partidárias", disse o secretário-geral do PSD na leitura dos pontos essenciais do acordo esta tarde num hotel em Lisboa. Questionado sobre o facto de o acordo ser omisso quanto ao partido Chega, Rui Rio disse que o acordo simplesmente não fala de nenhum partido à exceção do PSD e do CDS. Ainda assim, Rio remete para o que os dois líderes partidários já disseram sobre isso no passado, altura em que excluíram o Chega de qualquer coligação pré-eleitoral autárquica.

Sobre uma extensão do entendimento nas próximas legislativas, os dois líderes não fecharam a porta. “Logo se verá em função das circunstâncias e da conjuntura se assim será. Do ponto de vista estrutural é muito provável, isto tem história, é natural mas a conjuntura política também conta”, disse Rui Rio. “Tradicionalmente os dois partidos souberam unir esforços em alturas chave para o país. O futuro está em aberto”, completaria Rodrigues dos Santos.

O futuro dos líderes e o exemplo dos Açores

O líder do PSD voltou a dizer que estas autárquicas são "particularmente importantes para o partido" e que, por isso mesmo, não "fugirá às responsabilidades". Mas não estabeleceu metas: "Só na segunda-feira a seguir é que se vai ver se se pode ou não fazer uma leitura nacional". Se há hipóteses de estas autárquicas conduzirem o Governo ao pântano de Guterres, Rio disse que é esperar para ver, sendo certo que, no caso de Guterres, as autárquicas foram a "última gota" que encheu o copo.

Também o líder do CDS não estabeleceu metas, mas partilhou da importância destas eleições para a direita se afirmar como "alternativa". As autárquicas serão o "momento de viragem", para a mudança de "ciclo político", disse Francisco Rodrigues dos Santos. "Temos a perspetiva otimista de que vamos derrotar em muitos concelhos a esquerda e a extrema-esquerda e oferecer uma alternativa", acrescentou. Rui Rio completaria: "É muito importante conseguirmos enfraquecer esta quase hegemonia do PS", disse, lembrando que o PS tem mais presidentes de câmara do que os outros todos juntos.

Questionados sobre o futuro das duas lideranças, Francisco Rodrigues dos Santos admitiu que os percursos de um e de outro até têm parecenças ("tentaram-nos derrubar em Conselho Nacional e não conseguiram"), e nesse sentido deixou um aviso à oposição interna: "Aqueles que esperam que as autárquicas sejam ponto final nas nossas lideranças não vão conseguir, porque vamos ter bons resultados. É a isso que nos propomos neste acordo".

Por diversas vezes durante as intervenções de ambos os líderes partidários, o exemplo dos Açores foi referido. Rui Rio acrescentou-lhe o exemplo da Madeira, onde também há uma coligação com o CDS (para falar na "longa experiência" de trabalho em conjunto), e voltaria depois a surgir o caso dos Açores como prova de que as sondagens estavam erradas -- não só quando mostram a direita a não descolar a nível nacional como quando davam maioria absoluta ao PS no arquipélago, e quem governa afinal é o PSD/CDS, mesmo que à custa do apoio parlamentar da IL e do Chega.

No documento não há referências ao Chega, nem para ser excluído de coligações pré-eleitorais nem para se admitir um eventual acordo pós-eleitoral para garantir a governação nas câmaras municipais. Nem no ponto onde se lê que as "coligações podem estender-se, de comum acordo, a outras forças partidárias". "Sobre isso já falamos", limitou-se a dizer Rui Rio.

Rigor financeiro. Quem exceder orçamento, "paga do seu bolso"

O acordo-chapéu assinado hoje entre PSD e CDS impõe regras rígidas para despesas das campanhas autárquicas, como a obrigatoriedade de eventos com mais de 50 pessoas ou gastos com outdoors, brindes ou sondagens passarem pelos mandatários financeiros nacionais. Além disso, as despesas e os prejuízos de cada um vão passar por uma proporcionalidade definida de 80% para o partido que encabeça a coligação, e 20% para o outro.

Mais: qualquer gasto excessivo face ao orçamentado será "pago do próprio bolso", garantiu Rui Rio. "Vamos ser implacáveis. Quando passarem para lá do orçamento e autorizem o que não devem, tudo faremos para que paguem do seu bolso", disse Rio lembrando que ele próprio "nunca passou do limite orçamentado e ganhou sempre eleições". "Os partidos têm de dar o exemplo à sociedade", sublinhou.

No texto do acordo a mensagem fica clara, e aparece em vários pontos: "As partes estabelecem que tudo farão para assegurar o princípio da boa gestão dos recursos financeiros, face ao histórico de eleições anteriores, assegurando o princípio do 'bom pagador' a prestadoes de serviços ou fornecedores de bens", lê-se no primeiro ponto sobre este tema. Mais à frente, no sexto ponto, fica claro que quem não cumpre, paga. "O reforço que um partido, unilateralente, decida fazer ao orçamento acordado constitui risco seu, pelo que, no caso de a subvenção não cobrir a despesa, o partido poderá não ser ressarcido dese valor".

O acordo tem 11 páginas e a maior parte delas é dedicada à organização financeira e à repartição de esforços financeiros. "Nenhuma despesa pode ser assumida sem o conhecimnto do mandatário financeiro local ou, em último caso, nacional", lê-se.

Adiar autárquicas? CDS vai abster-se

Rui Rio voltou a insistir na ideia de que as eleições deviam ser adiadas por 60 dias para que melhor se perceba o estado em que está a pandemia em Portugal (e a vacinação). "Não se consegue fazer uma campanha autárquica sem se contactar com as pessoas”, reforçou Rio, acusando os socialistas de não quererem mexer no calendário porque estão no poder.

O diploma vai ser votado no dia 25 deste mês, mas tanto o PS como o BE já deram conta de que vão votar contra pelo que não há margem para ser aprovado. Lado a lado com Rio, também o presidente do CDS anunciou que iria abster-se na votação por entender que é “prematuro” concluir que o país não terá condições sanitárias para ir a votos em outubro. É preciso chegar ao verão para ver se está ou não.