Metro, peões e bicicletas: bazuca europeia paga a nova ponte sobre o Douro localizada entre Arrábida e Luís I

Da estética da ponte ainda pouco se sabe. Não terá pilares sobre o rio, será exclusiva para a passagem do metropolitano, de peões e de bicicletas, e será construída numa cota alta, mais alta do que a da ponte da Arrábida, por forma a não perturbar a vista sobre esta outra travessia entre o Porto e Vila Nova de Gaia.

Localizado entre as pontes Luís I e da Arrábida, o novo elo sobre o rio Douro unirá o Campo Alegre (entre a Faculdade de Letras e a Faculdade de Arquitetura), no Porto, à VL8 (Via Longitudinal nº 8, junta ao Arrábida Shopping), em Vila Nova de Gaia, e será custeado pela bazuca europeia em cerca de 50 milhões de euros. É um dos primeiros projetos a serem apresentados com base no Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).

fernando veludo exclusivo para e

Esta terça-feira, nos Jardins do Palácio de Cristal, sob um final de manhã soalheiro e com vista para a o rio Douro, António Costa e João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da Ação Climática, juntos com o secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, e com os presidentes de câmara do Porto e de Gaia, Rui Moreira e Eduardo Vitor Rodrigues, respetivamente, lançaram o concurso público internacional de conceção da nova ponte, ou o “concurso de ideias”, como lhe chamou o primeiro-ministro. Em causa está a estética da nova ligação entre as duas cidades, porque, segundo disse o presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vitor Rodrigues, “sobre o rio Douro, todas as pontes são obras de arte”.

O júri do concurso, composto por 11 especialistas, inclui, entre outros, os arquitetos Eduardo Souto de Moura, Alexandre Alves Costa, Inês Lobo e os engenheiros Júlio Appleton e Rui Calçada. Ao projeto vencedor, conhecido na segunda metade de 2021, caberá a execução do projeto. Só depois será realizado o concurso para a construção e as obras deverão começar apenas nos primeiros meses de 2023.

Em três anos, Porto e Gaia terão mais sete estações de Metro e, preveem-se menos 17 mil carros nas estradas

O que avança desde já, nesta “nova etapa” para a Área Metropolitana do Porto, é a expansão da rede de metro, prometida desde 2017. Em 2024, prevê-se que estejam concluídas as obras que se iniciam desde já.

Por um lado, a extensão em três quilómetros da linha amarela permitirá a ligação de Santo Ovídio a Vila d’Este, reforçando a cobertura do metro em Vila Nova de Gaia em três estações e albergando o Centro Hospitalar de Gaia e Espinho, o terceiro maior da região norte do país.

Por outro lado, a construção de raíz da linha rosa, composta por quatro estações e cerca de três quilómetros de via, ligando S. Bento à Casa da Música e servindo o Hospital de Santo António, o Pavilhão Rosa Mota, o Centro Materno-Infantil do Norte e a Praça da Galiza.

fernando veludo/nfactos

Por ser construída numa zona pouco abrangida de transportes públicos, a linha amarela vai dar resposta a mais 20 mil pessoas, calcula Eduardo Vitor Rodrigues. Já a linha rosa, arquitetada no interior da cidade do Porto, terá a missão de retirar de circulação cerca de 15 mil carros e, assim, responder as necessidades de transição climática.

O investimento total nestas duas linhas supera 400 milhões de euros, com financiamento assegurado pelo Fundo Ambiental e por fundos europeus no âmbito do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), geridos pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática.

António Costa lembrou: “até 2030 temos de reduzir em 40% as emissões de gases poluentes e a aposta em transportes públicos é a chave para o sucesso”. Por isso, para o primeiro-ministro, e apesar de sobrar onde aplicar o dinheiro, estas são obras “com os olhos postos no futuro”. “Temos de começar a construir o futuro dos portugueses”, afirmou.