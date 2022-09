“Defendo a democracia, não a libertinagem”. “Nem sei o que são minorias”. “Não tenho objetivos”. A estreia de Graciano pelo Chega

“A primeira coisa que encontrei no Chega foi democracia, ao contrário do que todos possam imaginar”, garantiu Nuno Graciano esta terça-feira. O candidato do Chega às eleições autárquicas por Lisboa disse que chegou “o tempo de deixar de estar no sofá” e, por isso, aceitou o convite de um partido onde “não há fraturas”, antes “opiniões divergentes”. Com o Padrão dos Descobrimentos em fundo, o antigo apresentador de televisão queixou-se das mensagens de ódio que tem recebido desde que o seu nome foi conhecido para a autarquia da capital. Mensagens que atribui à “esquerda absolutamente doentia” que afirmou existir em Portugal.

Depois de aprender no Chega a sua “primeira lição” – a democracia, segundo disse –, Graciano fez questão de explicar por que motivo declarou há uns anos que “o principal inimigo da democracia é a própria democracia”. O contexto era então o de “uma conversa descontraída”, fazendo agora a destrinça entre “liberdade” e “libertinagem”. “Defendo a democracia, não a libertinagem”, sublinhou. É no Chega que se sente em casa, assegurou, mesmo que não tenha ainda soluções para a casa comum lisboeta. “Lisboa tem vários problemas” e precisa de “um abanão”, diagnosticou, atalhando ser este “um dia mais dedicado à candidatura”. “Estou a estudar pastas e tenho-me surpreendido bastante”, disse ainda.

E soluções? Ainda não. “Estamos a trabalhar no projeto político para Lisboa”, garantiu, sinalizando o “tipo de coisa” que não quer ver na cidade. Não quer ver jovens a serem “absolutamente chulados” porque não podem viver em Lisboa. E também podia falar da “mobilidade” e das “energias renováveis” mas, para isso, há “muitos meses pela frente”. Uma coisa é certa: “escusam de vir com a conversa das minorias”, até porque “nem sei o que são minorias”, adiantou, mesmo sem ninguém ter abordado o assunto. E objetivos para a noite eleitoral, na qual o líder do Chega, André Ventura, assegurou que não se falará de outra coisa senão do resultado do partido em Lisboa? “Não tenho objetivos”, apressou-se a responder, acrescentando: “o meu objetivo é trabalhar todos os dias por Lisboa”. “O nosso objetivo”, clarificou, uma vez que este é “o trabalho de uma equipa, não é o trabalho do Nuno Graciano”.

“Sempre estive ligado à política”, assegura Nuno Graciano

A sua continuidade no Chega depois das eleições não lhe diz respeito, esclareceu ainda. “O Dr. André Ventura e o resto do partido é que farão a avaliação do resultado” das eleições e decidirão em conformidade, disse. Também a pena de morte, que defendeu em entrevista ao “Diário de Notícias” em 2018, passará pelo crivo do partido. “Defendi a pena de morte exclusivamente para pedófilos. Nunca defendi a pena de morte”, disse de uma só vez, escudando-se no “calor da paternidade” quando há três anos pediu “no mínimo, pena de morte” para “os pais que sodomizam os filhos”. No fundo, “a justiça pelas próprias mãos” nestes casos é o que “a maior parte das pessoas pensa mas acaba por não dizer”, atestou.

Desengane-se quem pensa que Graciano se estreia agora na política: “sempre estive ligado à política”, disse, dando como exemplo o associativismo no liceu e na faculdade. E de Ventura não pedirá outro patrocínio a não ser o de “sapatos”, gracejou. “Quero calcorrear esta cidade e entrar na casa das pessoas”, disse. Recebido com o cântico “Nuno avança com toda a confiança”, o candidato congratulou-se com as dezenas de jovens que o apoiavam: “que bom ver já a juventude a manifestar-se”.

ana baião

Antes de passar a palavra ao candidato, Ventura descreveu o Chega como “a força mais incómoda para o poder em Portugal” e Graciano como a escolha certa para uma cidade onde muitos tinham pensado que “isolavam o partido”. Face ao atual presidente da Câmara, Fernando Medina, – que “nada mais fez do que destruir” a cidade –, e ao candidato da grande coligação de direita, Carlos Moedas, – que “daria para gerente de um banco mas nunca para gerente de Lisboa”, o partido decidiu “arriscar”. E, na avaliação de Ventura, não se saiu mal: Graciano é “um lutador” e um “símbolo” do que o Chega é e do que quer ser.

“Politicamente correto nunca amordaçará” o Chega, diz Ventura

“Quando todos pensam que nos fazem um cordão sanitário, temos a força para romper e dizer que no Chega mandamos nós”, afirmou, declarando que esta candidatura representa “a expressão maior de como o politicamente correto nunca amordaçará” o seu partido. Graciano é “alguém para vencer e não apenas para cumprir calendário”, garantiu Ventura. “Lisboa merece uma candidatura que defenda a identidade” do país e, por isso, o local escolhido foi o Padrão dos Descobrimentos, que “tantos querem destruir”. “Não nos envergonhamos da História de Portugal”, reforçou.

O monumento foi erguido em 1940 para a Exposição do Mundo Português em homenagem às figuras históricas dos descobrimentos, tendo a sua réplica atual sido inaugurada em 1960. Em fevereiro, o deputado socialista Ascenso Simões defendeu a sua remoção, tendo sido alvo de várias críticas. Em particular, o Chega acusou-o de “escrever aberrações”.

Graciano esteve mais de duas décadas na televisão, lançou-se na produção de um queijo regional, escreveu um livro sobre paternidade e aventurou-se pelo mundo do imobiliário. Agora, aos 52 anos, lança-se na política, apesar de o próprio garantir que sempre esteve ligado a ela.