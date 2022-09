Apresentador de TV, empresário de queijos e agente imobiliário. Nuno Graciano é o candidato do Chega a Lisboa

Esteve mais de duas décadas na televisão, lançou-se na produção de um queijo regional, escreveu um livro sobre paternidade e aventurou-se pelo mundo do imobiliário. Agora, aos 52 anos, Nuno Graciano lança-se na política ao aceitar ser o candidato do Chega à Câmara de Lisboa nas próximas eleições autárquicas. Em comum com o partido de André Ventura tem a defesa de penas pesadas para quem maltrata os pais e para quem viola crianças. De resto, não se lhe conhecem posições políticas. Talvez esta terça-feira desfaça algumas dúvidas quando a sua candidatura for apresentada no Padrão dos Descobrimentos, uma escolha de local nada inocente.

