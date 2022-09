Marques Mendes tem um elogio, uma crítica e um recado para o Governo - e para Marcelo tem um elogio

O elogio

Marques Mendes está agradado com as medidas para a reabertura da economia e retoma da atividade escolar. "Parece-me um plano equilibrado, prudente, cauteloso, diferente do do ano passado", disse no seu habitual comentário de domingo na SIC.

Marques Mendes assinala o facto de o Executivo contar desta vez com as orientações dos cientistas - apesar de "não ser uma Bíblia" - e aplaude o facto de na Páscoa o Governo proibir a circulação entre concelhos para evitar o que aconteceu em dezembro.

Para o comentador, trata-se de "um plano com um acelerador - abertura da economia, apesar de gradual, e da sociedade", ao qual se juntam dois travões - "o factor Rt (transmissibilidade) e o número de novos casos". Esta abordagem é a maior diferença face ao último desconfinamento, que não correu como se desejaria, disse.

Marques Mendes diz que os dados devem ser analisados diariamente para que se possa colocar o travão na hora certa. "Vamos desconfinar com 96 novos casos a 14 dias por 100 mil habitantes e com o Rt em 0,83" e tudo quanto seja o agravamento destes dados terá de ser bem analisado para "evitarmos o risco de voltar para trás". Alerta para existência de vários riscos, como o relaxamento e o facilitismo, mas não só - lembrou as novas variantes do vírus e o momento em que as fronteiras comecem a reabrir. "Podemos ter problemas sérios."

A crítica

Por contraposição aos elogios que fez ao plano de desconfinamento, Marques Mendes tece críticas ao Governo no que toca ao plano económico: "É uma desilusão". O primeiro problema são as moratórias às famílias e empresas, cujo prazo acaba em setembro.

"Se nada for feito, quando chegarmos lá e os planos de pagamentos aos bancos forem retomados, não sei como é que alguns setores mais atingidos (hotelaria, restauração e comércio) vão ter capacidade de pagar." Marques Mendes considera que este é um assunto que devia estar na agenda. "Portugal devia estar a negociar esta matéria no quadro europeu", até porque "estamos a exercer a presidência da União Europeia".

Outro aspeto está relacionado com os apoios diretos - que considera insuficientes. "O Governo está a poupar mas não isso não é bom" e mais à frente "gasta mais em subsídios de desemprego". "Estamos a gastar 11% do PIB (Produto Interno Bruto), o que contrasta com cerca de 24% em França , 40% na Alemanha e 42% em Itália."

A somar a tudo isto existe outro problema recorrente. "Uma coisa são anúncios, outra coisa é o dinheiro chegar às empresas - e não é às grandes empresas, é às pequenas e microempresas."

O recado

Marques Mendes considera que o processo de vacinação está a correr bem em Portugal. Dá até um exemplo: "47% dos portugueses com 80 ou mais anos já tomaram pelo menos uma dose da vacina". Mas faz uma ressalva: o problema, diz, é a falta de vacinas face ao que era suposto.

Mais uma vez vai buscar um exemplo de comparação que coloca o bloco europeu em desvantagem nesta matéria. Os EUA "estão a avançar a um ritmo impressionante - até 4 de julho dizem ter a população toda vacinada". Na União Europeia nem no final do verão existe essa garantia. "O fiasco europeu é mais visível" - é por isso mesmo que deixa um recado ao Governo: "Ainda não vi qualquer diligência da presidência portuguesa na UE a dar nota deste fracasso". Mais: o Ministério dos Negócios Estrangeiros "não aborda aquele que é o maior problema da UE neste semestre" - a falta de vacinas. O MNE, "quando há um berbicacho, foge dele como o diabo da cruz".

O outro elogio

"É um discurso de esperança e ambição no futuro, perante um país onde as pessoas estão anestesiadas", sublinha Marques Mendes a propósito da tomada de posse de Marcelo, referindo ainda a tónica forte do discurso de Marcelo no que diz respeito ao combate "às desigualdades sociais".

Marques Mendes fez questão de salientar um aspeto muito específico: "O ponto do discurso é uma frase - quando o Presidente diz que não chega recuperar e regressar ao crescimento de 2019". Nesta frase, sublinha Marques Mendes, "é que existe uma divergência entre o Governo e o Presidente e Marcelo coloca o dedo na ferida". "O Governo fala em regressar ao crescimento de 2019 e o Presidente diz que não chega, que é preciso crescer mais." E, para o comentador, o Presidente tem toda a razão. "Se continuarmos a crescer ao nível de 2019, vamos acabar por ser ultrapassados por países como Polónia, Hungria, Eslováquia e Roménia."

Marques Mendes considera que em 2019 Portugal cresceu pouco. O crescimento do PIB foi de 2,2%, mas a Lituania e a Estónia cresceram, 4,3% e 5%, respetivamente. Ou seja, mais do dobro de Portugal. "São mais competitivos do que nós, por isso temos de crescer mais - e mais do que a média europeia, que em 2019 foi de 1,5%, um crescimento medíocre." Portugal "não pode baixar de posição", conclui.