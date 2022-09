“Deixa-nos um legado empoderador”: PAN reage à saída de André Silva

"Agradecemos antes de mais o trabalho de André Silva ao longo dos anos ao serviço do PAN, com sacrifício da sua vida pessoal", diz ao Expresso Inês Sousa Real, líder parlamentar do partido, que agora aguarda a apresentação de listas e de candidatos à presidência no congresso marcado para junho. "Ele deu muito pelo PAN. Fez chegar o partido onde está hoje", sublinha.

Quanto à decisão do atual presidente abandonar o cargo, Inês Sousa Real considera-a "natural" no quadro de "um partido que tem como princípio não perpetuar mandatos".

Elogiando o "legado empoderador" que André Silva deixa ao partido, Inês Sousa Real faz questão de dizer que este "é um ciclo que se renova, não um ciclo que se fecha".

Sucessores possíveis? "Aguardamos a apresentação de listas ao congresso", limita-se a responder a deputada, precisando que Nelson Silva, que já substituiu André Silva quando este gozou a sua licença de paternidade, é o nome escolhido para o o substituir na Assembleia da República.