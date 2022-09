CES. Francisco Assis pede estudo sobre SNS a ex-ministro da Saúde crítico do Governo

Um militante social-democrata e um ex-ministro socialista crítico do Governo vão coordenar os dois grandes estudos a que o Conselho Económico e Social (CES) vai dedicar-se este ano. Fernando Alexandre, ex-secretário de Estado do PSD na Administração Interna e professor de Economia, será o responsável pela “discussão sobre o crescimento da economia e a produtividade”, diz ao Expresso Francisco Assis, presidente do CES. “Será uma ampla discussão ouvindo todas as correntes de opinião sobre porque Portugal cresce tão pouco.” Adalberto Campos Fernandes, o primeiro a tutelar a Saúde nos governos de António Costa (e que é crítico da ministra Marta Temido), coordenará o estudo sobre o SNS, o tema que tem estado no centro do debate político no último ano.

A quatro meses do congresso do PS, Francisco Assis, uma das primeiras vozes socialistas contra a ‘geringonça’ e apoiante de Ana Gomes nas presidenciais, não só atribui a reflexão económica a alguém distante do seu partido como o socialista que chamou tem uma visão mais complementar do sistema de Saúde — com Estado, privados e sector social — do que a atual ministra. “Temos oito conselheiros do sector da Saúde, é muita gente a pensar, e ele próprio tem uma grande experiência teórica e pratica.” O presidente do CES pretende um “debate sobre Saúde partindo do que está balizado na Constituição”, ou seja, um “sistema universal e tendencialmente gratuito, mas sem outras limitações”.