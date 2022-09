O dia em que Marcelo não falou, Costa pouco disse e os especialistas voltaram a dividir-se

Quando as intervenções dos especialistas acabaram, Marta Temido passou, como é habitual, a bola ao Presidente da República para abrir o debate. Mas não, Marcelo Rebelo de Sousa desta vez decidiu ficar em silêncio. Depois, a ministra teve a indicação de que afinal era o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, que queria falar. Também não. Nem António Costa, que se ouvia a dar indicações, pegou no microfone (virtual). Nenhum dos três altos cargos da nação se pronunciou, depois de ouvirem os especialistas traçarem abordagens para o desconfinamento. No final, entre todos, houve uma sensação de avanço - desta vez há uma base científica com mais critérios para começar já o desconfinamento - e alguma confusão: não há fome que não dê em fartura e agora o Governo tem de fazer a bissetriz entre os diferentes métodos e diferentes indicadores que lhe foram apresentados... e tem três dias para o finalizar.

