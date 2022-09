Tribunal de Contas "desconhece" alteração à lei que lhe dá mais poderes. E espera ser ouvido

Não está fácil para os partidos conseguirem que a nova lei dos contratos públicos agrade a toda as partes. Apesar de as sucessivas alterações à lei estarem a ser negociadas e consensualizadas entre PS e PSD, primeiro não agradaram ao Presidente da República, e agora chegaram com surpresa ao Tribunal de Contas, o principal visado nas mudanças.

