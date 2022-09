Um “sonho” e um “chamamento”: “Estou aqui para ser presidente da Câmara de Lisboa”, diz Carlos Moedas

Carlos Moedas apresentou esta tarde a candidatura a Lisboa, uma semana depois de Rui Rio o ter lançado como trunfo para a capital. "Foi uma decisão de vida. Refletida e pensada, mas também, confesso, querida e desejada", começa por dizer. Moedas fala em "chamamento", em "sonho", e diz que vem para "ganhar". "Estou aqui para ser presidente da câmara". É essa a ambição, não outra, garante.

Falando no Instituto Superior Técnico, para onde foi estudar vindo de Beja, Carlos Moedas fala de uma decisão que tem tanto de "emocional" como de "racional". O lado emocional leva-o a falar daquela que é a "sua" cidade: "Este momento não era o momento de dizer não. Era o momento de dizer sim à minha cidade", disse, referindo-se a tempos "difíceis", de "incerteza" e de "instabilidade".

O lado racional, por outro lado, leva-o a apontar baterias a Fernando Medina e aos "14 anos" de governação socialista em Lisboa. Para isso, Moedas propõe "novos tempos" para Lisboa e critica Medina por se limitar a imprimir ritmo a Lisboa no "turismo" e nas "feiras internacionais". "Muito bem, mas não chega", diz. Trânsito, sujidade, saúde, pobreza e sem-abrigo, são alguns dos temas a que Moedas se propõe a dar resposta, afirmando que quer desenhar um plano para a cidade a pensar nas "pessoas", na "inovação" e na "cultura".

E para conseguir combater esses 14 anos de governação socialista, Moedas quer avançar com uma frente unida de "centro-direita". Mas mais do que isso: "Espero que a minha candidatura seja uma candidatura com o apoio de um leque alargado de partidos e sobretudo da sociedade civil", diz. É aí que Moedas agradece aos partidos, primeiro ao PSD e a Rio pelo "apoio incondicional", depois ao CDS, "pelo apoio desde a primeira hora" e depois ao Iniciativa Liberal, com quem já "encetou o diálogo". Questionado sobre o porquê de o seu cartaz não ter logotipos de partidos, responde que o momento agora é o de atrair partidos e movimentos independentes, só depois será o momento de assinar coligações. Aí sim haverá o logotipo do PSD, e de outros, disse.

Rejeitando estar a procura de uma "coleção de partidos", Moedas propõe-se a fazer "algo que nunca foi feito", que passa por dar aderência a algo novo. "Foi um chamamento para um momento em que eu não podia dizer que não. A cidade precisa desta mudança. E eu achei que poderia incorporar esta mudança", disse em resposta aos jornalistas.

Ambição política de Moedas é Lisboa, diz

Ciente de que em cima da mesa - ou na cabeça dos sociais-democratas - podem estar planos mais alargados do que apenas a liderança da câmara de Lisboa, do topo do palco, Moedas garantiu que a sua "ambição" é ganhar Lisboa. "A convicção que tenho é de que vamos ganhar porque vamos agregar muita gente". Caso não vença, Moedas diz que assume a "responsabilidade dos cargos que lhe são confiados", dando a entender que ficará como vereador na capital.

Sobre conversas que teve com o Presidente da República ou com o antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, Moedas limitou-se a repetir a fórmula: "Não falo sobre conversas privadas, que tive ou que não tive".

Mas a verdade é que, em todo o discurso, Moedas pôs a tónica na importância de Lisboa como "desafiadora do poder central". Como palco para desafios. "Num país como o nosso, com a dimensão de Portugal, Lisboa deve ser aquela que dá o rumo. Que dá o rumo desafiando os poderes instituidos", disse, sublinhando que o que viu lá fora, nos 5 anos em que esteve em Bruxelas, foi a ideia de que a função das capitais é hoje a de desafiar o poder central. "As cidades são, muitas vezes, maiores do que as nações. São elas que desafiam o poder central, e é esse o meu objetivo", disse. Um trampolim chamado Lisboa.