PS. Deputado Bacelar Vasconcelos defende fim da eleição direta do Presidente da República

O deputado do PS Pedro Bacelar de Vasconcelos defende uma revisão constitucional para que o Presidente da República passe a ser eleito pelo Parlamento. Num artigo de opinião publicado esta quinta-feira no “Jornal de Notícias”, o professor de Direito Constitucional – que apoiou a candidatura de Ana Gomes – considerou que a eleição direta do chefe de Estado é "fonte permanente de todas as tentações messiânicas" e que é vital uma reforma do sistema político com reforço da "legitimidade democrática" dos deputados, pondo fim à sua eleição em listas fechadas. "Uma vez reforçada a legitimidade democrática dos deputados, é o Parlamento o lugar certo para a eleição do chefe de Estado", escreve o deputado socialista.

