Marcelo vai condecorar todos os militares de Abril

Até à comemoração dos 50 anos da Revolução do 25 de Abril, Marcelo Rebelo de Sousa decidiu que vai condecorar todos os militares que estiveram envolvidos e contribuíram para a queda da ditadura. Ao "Público", o Presidente da República explicou que esta "é uma justiça que tem de se prestar aos militares que fizeram Abril, porque todos eles foram igualmente importantes".

Até Marcelo Rebelo de Sousa ter tomado posse, tinham sido condecorados cerca de 80 militares, tendo em conta que estas homenagens foram interrompidas durante os mandatos de Cavaco Silva. Escreve o "Público" que, com esta iniciativa de condecorar mais de 100 militares, Marcelo ficará marcado com o Presidente que prestou maiores homenagens aos militares de Abril.

A lista dos militares a condecorar está a ser elaborada pelo coronel Vasco Lourenço, presidente da Associação 25 de Abril. "O critério foi a participação na conspiração e na ação militar do 25 de Abril, não tem a ver com o processo posterior", explicou Vasco Lourenço, acrescentando que Marcelo "é o Presidente de todos os portugueses, com ele a democracia não é posta em causa".

Na passada sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa condecorou 27 militares com a Ordem da Liberdade e, durante a cerimónia, sublinhou que "a memória não prescreve, e a gratidão não prescreve".