Independentes em maratona negocial com PS, PSD, CDS, PCP, BE e PAN

A ronda negocial dos autarcas com os representantes dos partidos com maior presença parlamentar teve início, esta quinta-feira, pelas 11 h, na Assembleia da República, e irá prolongar-se até ao final da tarde. Na agenda está a reivindicação dos 17 autarcas independentes para a que a nova Lei Autárquica, aprovada no verão pelo 'centrão, seja revertida até ao final do mês de março, altura em que os presidentes de câmara, eleitos por Grupos de Cidadãos Eleitores, voltarão a reunir para decidir se avançam ou não para a criação de um partido comum, de âmbito nacional e ideologia municipalista, que sirva de 'guarda-chuva' às candidaturas apartidárias.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler