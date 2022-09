Carlos Moedas ouviu Marcelo e Portas mas não falou com Passos

Carlos Moedas consultou Marcelo Rebelo de Sousa e falou com Paulo Portas, mas não informou Pedro Passos Coelho da sua candidatura a Lisboa. Apesar de o regresso do ex-líder do PSD ter voltado a ser falado no partido como uma possibilidade caso as autárquicas e as sondagens corram mal a Rui Rio, Moedas decidiu avançar sem olhar a esses cálculos. Na verdade, sabe o Expresso, contactou o ex-primeiro-ministro, de quem foi uma espécie de braço direito no acompanhamento do resgate vivido por Portugal há 10 anos, mas só um dia após o seu nome ter sido anunciado como candidato à ­maior câmara do país.

“Ele deu o grito do Ipiranga”, comentava-se esta semana no Palácio de Belém, onde o avanço de Carlos Moedas para a capital foi lido como um atropelo ao eventual regresso de Passos Coelho, pelo menos no curto e médio prazo. Moedas fez questão de consultar o Presidente da República quando foi abordado pela direção do PSD para correr por Lisboa. E Marcelo, que, como o Expresso noti­ciou, viu num eventual regresso de Passos a solução mais forte para federar a direita e esvaziar o Chega, não foi entusiasta a incentivá-lo. Pelo contrário, apontou-lhe prós e contras e a lista dos contras pesava: candidatar-se a Lisboa significava perder a Gulbenkian e ainda podia entrar em choque com Passos Coelho, cujo regresso ganharia fôlego caso as autárquicas corressem mal a Rio.