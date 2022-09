Cotrim de Figueiredo: “Carlos Moedas tem uma costela liberal. Falta saber se pretende incluí-la no projeto para Lisboa”

João Cotrim de Figueiredo diz que soube esta quinta-feira pela comunicação social da candidatura de Carlos Moedas à câmara de Lisboa, um político com um "perfil liberal", mas sublinha que o partido precisa de perceber que projeto tem para a capital. Conhecidos há muitos anos, o líder da Iniciativa Liberal (IL) garante que para já só existiram contactos informais com o candidato apoiado pelo PSD, mas adianta que para a semana está prevista uma reunião entre ambos (com data a acertar) com vista a uma eventual coligação pré-eleitoral.

