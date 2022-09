Reviravolta. Carlos Moedas aceita ser candidato a Lisboa, coligação com CDS e IL na mira

Rui Rio tentou sondar, chegou a pensar que não teria hipótese, mas a notícia correu e as conversas fecharam com sucesso: Carlos Moedas aceitou ser o candidato do PSD à Câmara de Lisboa. O acordo foi fechado no início da semana, mas só confirmado esta quinta-feira - dois dias depois de terem sido questionados pelo Expresso. "Desde o início achei que a melhor solução", disse Rui Rio, admitindo ter "acelerado" a decisão. "É um nome forte", reconheceu, admitindo ter comunicado a decisão ao líder do CDS.

