Ventura sobe bitola e já exige seis ministérios em Governo com o PSD

Foi com um discurso cheio de confiança no futuro do partido que André Ventura se apresentou aos militantes do Chega, esta sexta-feira à noite, no Porto. "O crescimento deste partido já não pára" garantiu o líder que se recandidata à presidência numas eleições internas marcadas para o dia 6 de março. "Em dois anos, atingimos o que nenhum outro partido conseguiu: passamos do zero para a terceira força política, demos cabo do Bloco, do PCP e dos liberais todos", disse.A confiança vai alta e permite ao líder do Chega elevar a bitola das metas eleitorais. "Conseguiremos facilmente chegar aos 15% nas próximas Legislativas", garantiu André Ventura para quem a chegada ao Governo está praticamente à vista. "Podem repetir as vezes que quiserem, mas isso não depende da vontade de Rui Rio ou de nenhum líder político: depende do povo português".

A nova corrida à liderança do Chega surge depois de Ventura ter publicamente anunciado que se demitiria caso ficasse atrás de Ana Gomes nas eleições presidenciais. Agora, aos "quase 30 mil militantes" que, segundo Ventura, compõem o partido, o líder pede o aval para "um mandato claro, sem meias palavras ou tibiezas: queremos ser Governo em Portugal".

Entre aplausos, Ventura foi estabelecendo o rol de condições para integrar um próximo governo de direita. As pastas da Segurança Social (para travar "os que se lambuzam no tacho do Governo"), da Agricultura (para apoiar os que "sustentam a tradição"), da Administração Interna (para evitar que os "polícias sejam tratados como lixo humano") ou da Justiça (que é "o centro da nossa ação política") já tinham sido anteriormente exigidos pelo líder do Chega. Mas, agora surge mais outra: a da Defesa. Ventura justifica a necessidade de chamar para o Chega a tutela das Forças Armadas pelo facto de "os militares serem tão mal tratados e até tratados como escória. Chamam criminosos aos que lutaram no Ultramar, como se fossem nazis em fuga pela História".

Tudo somado, são seis ministérios num próximo Governo. "Quero deixar bem claro ao PSD: sem estas pastas não haverá Governo de direita em Portugal", conclui André Ventura.

"Pusemos a família de Carlos César a trabalhar"

O discurso aos militantes do Chega, no Porto, serviu ainda para André Ventura voltar ao mote das "ameaças permanentes" de que o partido é vítima. "Não há um dia em que não sejamos alvo de ataque", seja dos adversários políticos, seja da Comunicação Social. No Parlamento, o cenário repete-se e "sou um deputado contra 229", garante o líder do Chega.

O discurso de vitimização ganha fôlego com a recente tentativa de impugnação do partido levada a cabo por Ana Gomes junto da Procuradoria-Geral da República. "Esta indigna tentativa de nos ilegalizar" é, nas palavras de Ventura própria de "uma ditadura à moda da Venezuela". "46 anos depois de abril e daquilo que dizem ser a democracia querem ilegalizar um partido que é a terceira força política do país?", pergunta Ventura.

O Chega pode ser alvo de vários ataques, mas Ventura não dá a outra face. Pelo contrário, reage contra os seus adversários. E, no Porto, foram para o presidente do PS os maiores 'mimos' políticos da noite. O bom resultado obtido pelo Chega nas eleições regionais dos Açores serviu de mote para clamar vitória. "Conseguimos pôr o Carlos César e a família a trabalhar pela primeira vez na vida", disse. Os socialistas perderam o Governo açoriano e a plateia de militantes do Chega riu-se e aplaudiu a piada lançada do púlpito pelo (re)candidato a líder.