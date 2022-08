Costa espera cimeira com Biden na presidência portuguesa da UE

Uma cimeira dos líderes europeus com o novo Presidente dos Estados Unidos é um brinde político-mediático que pode dar brilho à até aqui bastante confinada presidência portuguesa da União Europeia. O encontro, previsto desde que Joe Biden foi eleito sucessor de Donald Trump, está a ser preparado pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e, segundo afirmou ao Expresso o chefe da diplomacia portuguesa, poderá acontecer “durante a nossa presidência”.

“A data e o local dessa cimeira não são assunto da presidência portuguesa”, sublinha Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, mas espera “que ocorra tão rápido quanto possível”. Charles Michel contactou Joe Biden logo após a sua eleição e acordaram na preparação da cimeira, que assinalará o empenho bilateral numa renovada fase das relações Europa/EUA. Para o Governo português, e para o primeiro-ministro em particular, conseguir que o momento carregado de simbolismo estratégico e político coincidisse com o semestre em que Portugal preside à UE seria um marco relevante para a história desta presidência. Não seria o Tratado de Lisboa, mas sempre haveria o aperto de mão com o protagonista da nova era norte-americana.