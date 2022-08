Linhas vermelhas, tipo de confinamento e mensagem: Costa pede “consenso mínimo” a cientistas e patrões

Quando António Costa se ligou pelo computador à reunião desta semana no Infarmed, viu-se no pior cenário político possível: a perspetiva de pelo menos mais um mês de confinamento pela frente, uma evidente demarcação dos partidos e uma vaga de críticas dos comentadores como ainda não se tinha visto (há até quem já lhe anuncie o fim político). O início da reunião não foi, para ele, auspicioso: Manuel Carmo Gomes, um dos especialistas que o Governo ouve desde o início naquele fórum, deixou uma última palestra, cheia de críticas à forma como entende que o Governo tem gerido o combate à pandemia: sempre a reboque dos acontecimentos. Uma última palestra porque, dias antes, o professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa tinha dito à ministra que teria de deixar aquele papel central nas reuniões, avisando-a que iria ser incómodo naquele último momento.

António Costa ainda lhe deixou um elogio no final, para evitar que a saída do especialista fosse entendida como um cartão vermelho exibido pelo Governo. Mas já iria tarde para evitar o problema: o diagnóstico ali feito acabaria por condicionar todo o debate desta semana. A saída de Costa foi, no final, deixar três trabalhos para casa (TPC) aos habituais presentes na reunião do Infarmed, tentando abrir caminho a um “consenso mínimo” para o pós-confinamento, que lhe entregue um guião para lidar com uma quarta vaga da pandemia. Na verdade não é um, mas três consensos. E não será com os partidos, que Costa vê como definitivamente perdidos nesta batalha, mas com especialistas e parceiros sociais.