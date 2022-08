Covid-19. Líder do PSD/Porto considera extemporâneo avaliar agora adiamento de autárquicas

O presidente da distrital do PSD do Porto considerou esta quinta-feira ser extemporâneo avaliar agora o adiamento as eleições autárquicas, como está a ser defendido por outras estruturas, sublinhando, contudo, que o assunto ainda não foi discutido internamente.

"Nós ainda não reunimos sobre essa temática. É um assunto que não foi colocado em cima da mesa em nenhuma reunião, mas aquilo que eu considero, e que será a posição que defenderei caso isso venha a ser colocado em alguma reunião, é que não faz sentido colocar a questão neste momento", indicou Alberto Machado em declarações à Lusa.

As distritais da Guarda e de Viana do Castelo já defenderam que devia ser avaliado o adiamento, por seis meses, do ato eleitoral previsto para outubro de 2021, devido à pandemia de covid-19.

Na opinião pessoal do presidente da distrital, a discussão é extemporânea, sobretudo num contexto onde a evolução da pandemia muda diariamente ou semanalmente.

Salientando que esta é a sua posição pessoal e não da Comissão Política, que ainda não debateu a questão, Alberto Machado indicou que, no seu entender, tudo vai depender do sucesso do plano de vacinação que, se for executado como previsto, deverá abranger cerca de 70% da população até setembro.

"Portanto, o contexto pode ser completamente diferente do que aquele que temos agora", rematou, acrescentando que a distrital está a preparar as autárquicas como previsto.

Alberto Machado adiantou que nos próximos três meses decorrerá o processo administrativo de aprovação dos candidatos, que consiste em três passos: auscultação dos militantes de secção; comunicação à distrital de um nome, e por fim, a aprovação pela distrital desse mesmo nome.

De acordo com o social-democrata, o processo de auscultação dos militantes de secção já aconteceu em alguns concelhos, contudo, ainda nenhum nome foi aprovado.

Quanto ao concelho do Porto, o autarca disse aguardar com "serenidade" que o presidente do partido, Rui Rio - que advogou para si a escolha dos candidatos para as câmaras Lisboa e Porto, as duas principais autarquias do país - fale com a estruturas locais.

Na quarta-feira, o líder do PSD, Rui Rio, admitiu defender o adiamento das eleições autárquicas, remetendo para os "próximos dias" a sua decisão.

Na mesma altura, o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, considerou "prematuro" colocar-se a questão de um eventual adiamento das eleições autárquicas, que estão previstas para setembro/outubro, e invocou a "grande mobilização" verificada nas eleições presidenciais de janeiro.

De acordo com a lei eleitoral para os órgãos das autarquias locais, estas eleições são marcadas "por decreto do Governo com, pelo menos, 80 dias de antecedência" e realizam-se "entre os dias 22 de setembro e 14 de outubro do ano correspondente ao termo do mandato".