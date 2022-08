Bazuca europeia. Faltam reformas e o desembolso do dinheiro até junho ainda não está garantido

Um dos objetivos da presidência portuguesa é garantir que os planos nacionais de Recuperação e Resiliência (PRR) são aprovados até final de junho e que as primeiras tranches do Fundo de Recuperação de 750 mil milhões de euros chegam à economia ainda durante o primeiro semestre. O objetivo não é impossível, mas o calendário é cada vez mais apertado e a Comissão Europeia avisa que a aprovação final dos planos não vai acontecer enquanto não tiver autorização dos 27 para se financiar nos mercados.

"O que está claro é que enquanto a Decisão de Recursos Próprios não for ratificada por todos os Estados Membros, a Comissão não pode avançar com um compromisso orçamental", adianta fonte comunitária. Ou seja, os técnicos europeus até podem avaliar os planos nacionais, mas isso de pouco serve se não houver dinheiro nos cofres europeus para transferir para os nacionais. "Primeiro temos de saber com certeza que haverá dinheiro. Por isso a aprovação final dos planos tem de esperar", continua a mesma fonte.

O endividamento da Comissão nos mercados está dependente da ratificação da chamada Decisão de Recursos Próprios por todos os parlamentos nacionais. Até agora, só Portugal, Croácia e Chipre concluíram o processo. É preciso que os restantes 24 países façam o mesmo.

O primeiro-ministro, António Costa, escreveu recentemente aos restantes líderes a pressionar para que os 27 finalizem a ratificação até final de março. No entanto, e ao que o Expresso apurou, a expectativa do executivo comunitário aponta mais para que a ratificação fique concluída até ao final de junho.

No melhor dos cenários, os dois processos - o de ratificação e o de aprovação dos planos - vão decorrendo em simultâneo durante a presidência portuguesa, estando ambos concluídos a tempo de permitir a libertação de verbas até ao final do primeiro semestre. "Esperamos que os planos sejam aprovados na primavera, seguindo-se depois os desembolsos", diz fonte comunitária. Mas basta que o processo de ratificação derrape num dos países para empurrar a transferência de verbas da bazuca para meio de verão.

Bruxelas insiste nas reformas

A Comissão Europeia quer que Portugal e os restantes Estados Membros revejam os esboços de Planos de Recuperação e Resiliência e incluam mais reformas na versão final dos documentos. De acordo com fontes comunitárias é preciso um "maior equilíbrio" entre "investimentos e reformas". A maioria dos Estados Membros tem-se mostrado mais interessada em fazer mais investimentos do que reformas. No entanto, a lógica terá de ser revista para garantir que os planos têm avaliação positiva.

É o caso de Portugal e Espanha - cuja discussão técnica dos planos com Bruxelas está bastante avançada - mas também de Itália, França ou até da Alemanha. Segundo o executivo comunitário, a maioria dos países ou já entregou o primeiro esboço ou entregou grande parte do trabalho e só três governos estão atrasados.

Se tudo correr bem esta semana, os países poderão começar a entregar as versões finais a partir de 19 de fevereiro, quando o Mecanismo de Recuperação e Resiliência entrar finalmente em vigor. Espera-se que o Parlamento Europeu aprove o regulamento sobre a atribuição de subvenções entre terça e quarta-feira e que os Estados Membros façam o mesmo até à próxima sexta-feira.

Depois, os técnicos europeus terão de avaliar se os PRR cumprem os critérios climático (37%) e digital (20%), mas também se há "coerência" entre reformas e investimentos. Há mesmo um sistema de avaliação, com a atribuição de "A", "B" e "C", sendo que se os países não conseguirem pelo menos sete "A" (em onze) poderão ser obrigados a rever os planos.

Para já, o executivo comunitário dá conta de uma grande variedade de "investimentos verdes" apresentados, da renovação de edifícios, a projetos transnacionais ligados ao hidrogénio verde e à aposta nos transportes urbanos sustentáveis. Do lado das reformas, a avaliação global aponta para a revisão da sustentabilidade das finanças públicas, do mercado de trabalho ou da fiscalidade.

Calendário em aberto

É certo que as versões finais dos planos nacionais poderão começar a ser entregues este mês, mas isso não garante uma aprovação rápida das mesmas, não só por causa do processo de ratificação já referido, mas também devido aos prazos de avaliação. A partir do momento em que a Comissão recebe um PRR, tem dois meses para avaliá-lo e depois o Conselho (27 governos) tem mais um mês para aprová-lo por maioria qualificada.

Bruxelas coloca o dia 30 de abril como limite para que que todos os países entreguem as suas versões finais. Se os países deixarem a entrega para o final se e a Comissão e o Conselho não forem céleres, então o desembolso de verbas corre uma vez mais o risco de derrapar para julho.

No entanto, a Comissão indica que não pretende atrasar a avaliação dos planos de alguns países só porque outros estão atrasados. Os países poderão mesmo ver os seus PRR aprovados em dias diferentes. Por outro lado, o executivo comunitário também não é obrigado a demorar dois meses a concluir a avaliação. Pelo contrário, fonte comunitária dá conta de que a aprovação pode ser rápida, principalmente no caso dos governos que entregaram cedo o primeiro rascunho e que foram adiantando a negociação das reformas e investimentos a fazer nos últimos meses.

A aprovação do PRR vale o desembolso de uma primeira tranche de 13% da subvenção atribuída a cada país. No caso de Portugal seriam cerca 1,9 mil milhões de euros. Inicialmente, estava apenas prevista a transferência de 10%, mas o valor aumentou durante a negociação entre os governos e o Parlamento Europeu.