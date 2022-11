Vice-presidente do CDS defende que "direção ainda tem muita coisa boa para dar"

O vice-presidente do CDS-PP, Francisco Laplaine Guimarães, defendeu este domingo que a atual direção do partido "ainda tem muita coisa boa para dar" e afirmou que, ao longo do Conselho Nacional, viu "poucas preocupações em melhorar o partido".

"Eu acredito que esta direção ainda tem muita coisa boa para dar, está a preparar as eleições autárquicas e está determinada a levantar o CDS. Estamos a meio do mandato, deixem-nos trabalhar e ajudem o partido", afirmou o dirigente numa intervenção na reunião do Conselho Nacional, já de madrugada.

O vice-presidente de Francisco Rodrigues dos Santos afirmou também que, "depois de tudo" aquilo a que assistiu ao longo de 14 horas de reunião, concluiu que "há todas as preocupações em tentar mandar esta direção embora, e poucas preocupações em melhorar o partido, apoiar o partido e defender o partido".

Francisco LaPlaine Guimarães admitiu que esta liderança "cometeu erros", mas mostrou-se surpreendido com "a gravidade e a falta de solidariedade que muitos militantes" demonstraram ao longo do ano de mandato.

Antes, o presidente da mesa do Congresso, Martim Borges de Freitas, defendeu que a "questão fundamental é o futuro do partido" e o "modelo de partido", pelo que, na sua opinião, "não vale a pena estar a discutir se é a pessoa A ou B que deve gerir o partido".

O dirigente apontou também que "é redutora a discussão" e as referências a democratas-cristãos, liberais e conservadores, justificando que são precisos "todos ao serviço do CDS", e salientou que, quando teve "o pior resultado de sempre", o partido "demorou oito anos a recuperar".

Também em declarações aos conselheiros, Fernando Barbosa, o coordenador autárquico centrista, informou que as estruturas locais "encontram-se já em pleno trabalho" para constituir as listas às eleições autárquicas, que deverão ser disputadas em outubro com um acordo entre o CDS e o PSD, e mostrou-se "disponível para qualquer esclarecimento" neste âmbito.

"O pedido de um congresso antes das autárquicas só trouxe divisões e instabilidade na organização das listas, que são de grande importância", frisou, salientando igualmente que "no CDS, sempre estiveram suspensos os atos eleitorais antes das eleições".

Fernando Barbosa acusou ainda os "derrotados no último congresso" a estarem "agarrados ao poder" e acusou-os de conseguirem "digerir a derrota facilmente".

Também a centrista Filipa Correia Pinto, primeira eleita ao Conselho Nacional na lista do presidente do CDS, saiu em defesa da atual direção, questionando se a clarificação que foi sendo defendida pelos críticos é a de "quem decidiu de repente que isto não está a correr bem" e "tem pressa de regressar" à liderança.

"O estreito caminho do partido não se alarga com uma simples mudança de protagonistas ou regressos ao passado", advogou, apelando aos conselheiros que "não tenham medo, não sejam reféns dessa ideia de que o CDS vai desaparecer".

Cerca de 250 membros do Conselho Nacional do CDS-PP estiveram reunidos desde as 12:10 de sábado, por videoconferência, para discutir e votar uma moção de confiança à Comissão Política Nacional apresentada pelo líder, Francisco Rodrigues dos Santos, depois de o antigo vice-presidente Adolfo Mesquita Nunes ter proposto a realização de um congresso eletivo antecipado (antes das autárquicas) e ter anunciado que será candidato à liderança caso essa reunião magna aconteça.

Os trabalhos arrancaram à porta fechada, mas foram abertos aos jornalistas a partir das 15:45, após decisão do Conselho Nacional, estando a comunicação social a acompanhar a reunião na sede do CDS, em Lisboa, através de uma televisão.