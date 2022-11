"Quem já executou uma linha política e perdeu 13 deputados não é um salvador da pátria". Porta-voz do CDS ataca Mesquita Nunes

A porta-voz do CDS-PP, Cecília Anacoreta Correia, considerou este sábado que o antigo vice-presidente Adolfo Mesquita Nunes não é "salvador da pátria", e pediu aos conselheiros que deem "um voto de confiança" à atual direção.

Numa intervenção no Conselho Nacional, que arrancou às 12h10 de sábado, a porta-voz defendeu que, com esta moção de confiança, não está em causa votar em Francisco Rodrigues dos Santos", o presidente do partido, ou em Adolfo Mesquita Nunes, que propôs um congresso eletivo extraordinário antes das eleições autárquicas e anunciou que será candidato à liderança caso essa reunião magna aconteça.

Na sua ótica, "é votar em duas linhas políticas diferentes sobre o futuro do CDS", realçou, referindo que o resultado das eleições legislativas de 2019 "foi uma desilusão para todos e catastrófico para as contas do partido".

"Eu acho que quem já executou uma linha política e perdeu 13 deputados não é um salvador da pátria", criticou Cecília Anacoreta Correia.

A porta-voz centrista advogou também que "esta direção foi mandatada" para liderar o partido no congresso de janeiro do ano passado e, apesar de estar a ter "dificuldades em mudar, está determinada" em fazê-lo, e "e já deu provas que a mudança está em curso".

"Faz sentido apoiar a atual direção para procurar fazer diferente", insistiu a dirigente, que pediu aos conselheiros nacionais "um voto de apoio, um voto de confiança nesta direção".

Cecília Anacoreta Correia mostrou-se igualmente favorável à realização de um congresso extraordinário "logo após as eleições autárquicas", ideia também defendida pelo líder do partido quando falou aos conselheiros.

Aí, ou no congresso ordinário previsto para o início de 2020, poderá ser um feito um balanço da atuação da atual direção, da qual faz parte, acrescentou a centrista.

A porta-voz do CDS-PP apelou ainda à união dos centristas, advogando ser necessário "proteger os autarcas" que irão candidatar-se às eleições que deverão acontecer em outubro, indicando que todos são "poucos para o tamanho da tarefa" que têm "em mãos".

Cerca de 250 membros do Conselho Nacional do CDS-PP estão reunidos desde as 12:10 de sábado, por videoconferência, para discutir e votar uma moção de confiança à Comissão Política Nacional apresentada pelo líder, Francisco Rodrigues dos Santos, depois de o antigo vice-presidente Adolfo Mesquita Nunes ter proposto a realização de um congresso eletivo antecipado (antes das autárquicas) e ter anunciado que será candidato à liderança caso essa reunião magna aconteça.

Os trabalhos arrancaram à porta fechada, mas foram abertos aos jornalistas a partir das 15:45, após decisão do Conselho Nacional, estando a comunicação social a acompanhar a reunião na sede do CDS, em Lisboa, através de uma televisão.