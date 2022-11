Ex-parceiros da geringonça batalham por mais respostas sociais à pandemia

O novo estado de emergência e a lei da eutanásia dominaram a semana após as Presidenciais. Agora prossegue a agenda política no Parlamento, com foco na pandemia: a maioria das iniciativas políticas da esquerda voltam a centrar-se nas várias respostas à covid-19, desde a Saúde à Economia, numa altura em que o país enfrenta o período mais crítico da crise sanitária. Mas há também propostas a caminho na área da legislação eleitoral, com as autárquicas no horizonte.

Com o partido há muito a defender que o Orçamento do Estado deveria ter garantido apoios mais abrangentes para fazer face aos seus impactos económicos e sociais da pandemia, o Bloco de Esquerda (BE) vai voltar à carga durante os próximos tempos. Numa altura em que Parlamento volta a realizar apenas uma sessão plenária por semana, consequência também da covid-19, o BE vai "centrar a sua atenção" nas próximas duas semanas num projeto para garantir o pagamento dos salários por inteiro aos pais que forem obrigados a ficar em casa com os filhos, equiparando a situação aos casos de lay-off, explica ao Expresso o líder parlamentar, Pedro Filipe Soares. Depois será a vez de um projeto de lei dedicado a garantir novos apoios ao sector da Cultura.

Em cima da mesa está também um projeto, discutido esta quarta-feira em comissão parlamentar (e que será votado na semana que vem) para garantir que quem ficou sem subsídio de desemprego e subsídio social de desemprego no final do ano passado é abrangido pelas novas prorrogações. As atenções do BE estarão, assim, inteiramente viradas para os apoios destinados a reduzir os impactos da pandemia, a nível social e económico.

Também o PCP se vai focar nas questões da pandemia, particularmente nos efeitos sociais e na proteção de quem se vê afetado pelo novo confinamento. Na agenda estão duas apreciações de decretos do Governo, que os comunistas chamarão, no dia 18, a plenário, com o objetivo de resolver problemas como os dois apoios aos pais que têm de ficar com os filhos em casa, para garantir que recebem o salário a 100% e não a 66% e que o facto de um dos pais estar em teletrabalho não seja factor de exclusão para o que fica com as crianças não receba este apoio.

BE e PCP querem prolongamento dos subsídios de desemprego

Tal como o BE, também o PCP quer estender o prolongamento dos subsídios de desemprego e social de desemprego, chamando a atenção para o 'buraco' criado entre o Orçamento Suplementar (que o PCP não viabilizou) e o Orçamento para 2021, como explica ao Expresso o líder parlamentar, João Oliveira. Além destas propostas, os comunistas chamarão a atenção também questões que têm mais a valer com a fiscalização do Governo e a concretização de medidas já prometidas, como o reforço da proteção nos lares, dos equipamentos no SNS, das equipas de rastreio e o plano de vacinação, uma das agendas mais prioritários - o Governo não pode ficar "amarrado" aos contratos feitos a nível europeu, frisa Oliveira, e deve "diversificar" a compra de vacinas se quiser garantir o objetivo de 70% de pessoas vacinadas até ao fim do verão.

Do lado do PAN, as prioridades a curto e médio prazo vão também estar "condicionadas" a matérias relacionadas com a Covid-19, dada a situação epidemiológica atual, diz ao Expresso a líder parlamentar Inês de Sousa Real. Já no próximo dia 18 está agendada a discussão do projeto de resolução que "recomenda revisão estratégica dos programas curriculares para recuperação dos estudantes afetados pelos Estados de Emergência".

Fora isso, o partido está a preparar noutras iniciativas, como um projeto para alterar a lei da caça e impedir que situações como a de Torre Bela voltem a acontecer e outro para evitar que casos como a construção do Hotel do Douro ou em Sintra possam levar à perda do estatuto de Património Imaterial da Humanidade.

Em resposta ao repto do Presidente da República, que apelou à mudança da lei eleitoral, o PAN está também a trabalhar noutro projeto com vista à "participação plena" dos cidadãos nos atos eleitorais, seja no território nacional ou no estrangeiro face aos constrangimentos sanitários.

Iniciativa Liberal propõe realização de testes rápidos em massa

Muito crítico da gestão da pandemia, o deputado da Iniciativa Liberal (IL) tem também as atenções centradas nas respostas à crise sanitária. João Cotrim de Figueiredo apresentou esta semana uma iniciativa legislativa no Parlamento que prevê uma "nova abordagem estratégica para o combate" à covid-19, com destaque para a realização de testes rápidos em massa para a população.

"Esta abordagem permite manter as atividades económicas e sociais num regime de funcionamento mais próximo do normal, havendo apenas que suportar o custo associado à testagem e à operacionalização da estratégia", afirma o deputado único.

A vantagem, sublinha, é que o custo total equivale a uma "ínfima parte do custo económico do confinamento: se, a título ilustrativo, todos os portugueses fossem testados, em média, três vezes por mês, e assumindo um custo médio mensal por pessoa de 100€, esse custo seria, ainda assim, muito inferior à perda de produto decorrente do confinamento e do desemprego entretanto criado".

Os 'liberais' estão também a preparar projetos nas áreas da saúde mental e também de âmbito social de resposta à pandemia. E, à semelhança do PAN, estão a trabalhar ainda na reforma do sistema eleitoral tendo como horizonte as autárquicas. "Iremos apresentar o que já tínhamos perspetivado, mas que agora também está dependente da pandemia", explica Rodrigo Saraiva, chefe de gabinete parlamentar da IL.

Já o Chega está a preparar várias iniciativas legislativas "associadas ao combate da pandemia" e outras "relacionados com questões de Justiça", disse ao Expresso fonte do gabinete parlamentar. Uma área, onde André Ventura já disse haver "pontos de entendimento com o PSD", apesar de Rui Rio ter recusado alinhar com a proposta de revisão constitucional que foi retirada depois pelo Chega face ao estado de emergência. Resta saber se com o partido fora do acordo entre o PSD e o CDS para as autárquicas, o cenário se mantém.