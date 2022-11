Santana Lopes volta a falar às bases do PSD

Pedro Santana Lopes 'regressa' esta quinta-feira aos eventos junto das bases do PSD. O antigo presidente social-democrata e fundador do Aliança (do qual se desfiliou há pouco mais de uma semana) vai falar aos "laranjinhas" sobre poder local, num evento organizado pela concelhia do Seixal.

A iniciativa, intitulada Espaço Autárquico, decorre à distância. Será transmitida nas redes sociais da estrutura liderada por Bruno Vasconcelos, que recusa, no entanto, leituras sobre uma eventual reaproximação entre Santana e o seu antigo partido.

"Convidámo-lo porque é alguém com vasta experiência autárquica", explica o dirigente local, em declarações ao Expresso, lembrando os mandatos de Santana à frente das câmaras municipais de Lisboa e da Figueira da Foz.

"O nosso objetivo é trazer as melhores pessoas", reforça Bruno Vasconcelos, que já levou ao Espaço Autárquico dois críticos de Rui Rio - Miguel Pinto Luz e Miguel Morgado - e ainda o último candidato do PSD à presidência da Câmara de Almada, Nuno Matias.

A participação na palestra digital surge um mês depois de Santana ter jantado com Rui Rio, num hotel em Lisboa, e de o próprio ter confirmado ao Expresso que "o canal" de comunicação entre eles tinha sido "reaberto".

Já esta semana, em entrevista ao "Diário de Notícias", o antigo primeiro-ministro advogou que as autárquicas devem ser adiadas e também admitiu que poderia voltar a ser candidato a uma câmara municipal. "Quero deixar claro que estou muito bem como estou e já não tenho 30 nem 40 anos, e estou muito calmo e sereno. E não fui nem vou pedir a ninguém para ser candidato seja onde for. Se houver essa hipótese é porque têm de me convidar", advertiu.