Rio sem pressa: "Não está na hora de pôr cascas de banana ao Governo"

Desengane-se quem acha que Rui Rio vai forçar a queda do Governo. O presidente do PSD defendeu esta segunda-feira à noite, em entrevista à TVI, que "o pior que podia acontecer" ao país era somar uma crise política a uma crise sanitária e, apesar de ter garantido estar a fazer uma oposição mais veemente a António Costa, foi taxativo: "Não está na hora de tentar pôr cascas de banana ao Governo para ver se a coisa corre mal para eu ganhar votos com isso."

Numa conversa repartida entre o canal em sinal aberto e a TVI 24, o líder social-democrata lamentou a "ingratidão" e a "tática política errada" adotada pelo PS ao atirar-se ao principal partido da oposição que, entre outras ajudas, tem assegurado a viabilização dos estados de emergência para enquadrar as medidas de combate à pandemia. No entanto, vincou que, no lugar que ocupa, não pode ter "estados de alma" ou fugir "às dificuldades", como acusou a esquerda e os "partido pequenos" de fazerem.

As críticas mais duras ao Executivo chefiado por Costa surgiram quando falou do planeamento para a segunda e terceira vagas da Covid-19, quando apontou o dedo à "bagunça" em torno da vacinação e ainda quando se atirou ao caso da nomeação do procurador europeu, José Guerra, que, na sua ótica, seria motivo mais do que suficiente para o primeiro-ministro ter demitido Francisca Van Dunem.

Ainda sobre o folhetim da vacinação contra a Covid-19, Rio reiterou que, se houvesse um "critério objetivo e sensato" para salvaguardar um "pequeno grupo" de deputados, aceitaria ser vacinado e não procuraria fazer um "brilharete" ao recusar a inoculação.

Confrontado pelo entrevistador, Miguel Sousa Tavares, sobre o desafio de André Ventura na noite das presidenciais - que defendeu que sem Chega não voltaria a haver um governo de direita -, o presidente do PSD sorriu e procurou menorizar o feito do adversário (e potencial parceiro). Usou os exemplos do Vox (Espanha), da AfD (Alemanha) e do Rassemblement National (França) para vincar que os partidos de extrema-direita na Europa "não andam com clichés" nem com a "bazófia" do deputado populista, mas, ao invés, "têm pensamento estruturado".

O partido com o qual aceitou ver o PSD entender-se nos Açores, realçou, "nem de longe nem de perto" o tem. Reduziu-o, por isso, a uma "federação de descontentes", que colhe votos em "todos os partidos e até entre habituais abstencionistas. Se não amadurecer e se não se moderar, o Chega, que vê como um "one man show", "vai esvaziar".

Ainda assim, Rio não afastou liminarmente acordos futuros com o Chega. Adiantou até que um entendimento futuro poderá passar por uma reforma fiscal para atrair investimento e potenciar exportações, mas não haverá diálogo se Ventura quiser implementar uma taxa única de IRS, por exemplo.

Nos moldes em que o Chega existe hoje, dificilmente haverá conversas, sugeriu. "Não aceitamos nada que vá ferir os nossos princípios desde o tempo de Sá Carneiro", justificou, avisando os seus críticos de que não vai mudar de posicionamento ou de discurso para estancar a fuga de eleitores para a direita radical. "O meu papel é captar as pessoas para as minhas ideias, não é ir atrás da direita", avisou.

A estratégia, apesar de aparentemente paradoxal, é para manter. Não deixar fugir votos para a sua direita, mantendo-se ao centro na busca de quem tem pendido para o lado do PS. "Se me mantiver no meu sítio (...), a conquista ao centro aparecerá naturalmente face ao descalabro que vai no PS", explicou.

Quanto a Marcelo Rebelo de Sousa, reeleito há uma semana, Rio salientou não ser matéria de opinião que o Presidente tenha "dado a mão" ao Governo num quadro de crise de saúde pública e económica, mas apelou a que, no segundo mandato, seja "mais crítico e mais exigente" com a atuação de Costa e companhia.