Mais de três horas depois do Governo alemão, Defesa e Saúde confirmam chegada de pessoal e equipamento médico

Uma equipa alemã de profissionais de saúde militares, “com competências ao nível da medicina intensiva”, deverá chegar a Portugal esta quarta-feira. Em nota conjunta, enviada mais de três horas depois de o Governo alemão o ter anunciado, os ministérios da Defesa Nacional e da Saúde esclarecem que “na sequência de diversos contactos bilaterais, Portugal aceitou a proposta de colaboração do Governo alemão para reforço da resposta à covid-19”.

Além dos profissionais de saúde, também chegará material clínico, designadamente “ventiladores, bombas e seringas de infusão”, detalha a nota. “Os profissionais permanecerão em Portugal durante um período de três semanas, estando prevista a sua substituição a cada 21 dias, até ao final de março, caso seja necessário”, acrescenta ainda.

A nota não detalha, no entanto, a quantidade de profissionais de saúde e de equipamento que chegará. Na tarde desta segunda-feira, o ministério alemão da Defesa anunciou que irá enviar, já esta quarta-feira, 26 profissionais de saúde para auxiliar Portugal, entre os quais oito médicos. “Continuamos juntos em tempos difíceis”, sublinhou.

O ministério alemão da Defesa, num comunicado enviado à agência Lusa, referiu ainda o envio de material médico, incluindo 40 ventiladores móveis e dez estacionários, 150 bombas de infusão e 150 camas hospitalares.

“Apoiamos os nossos amigos europeus, também na luta contra o coronavírus. Combinei com o meu homólogo João [Gomes] Cravinho [ministro português da Defesa] que as ‘Bundeswehr’ [Forças Armadas alemãs] vão enviar pessoal e material médico para Portugal. A solidariedade fortalece a Europa”, revelou a ministra da Defesa, Annegret Kramp-Karrenbauer, no documento enviado à Lusa.

“Vamos ajudar os nossos amigos em Portugal, que estão numa situação particularmente dramática, com uma equipa e equipamentos médicos. O coronavírus apresenta desafios. Há também uma pressão considerável sobre o sistema de saúde alemão. No entanto, estamos convencidos de que a solidariedade é essencial na Europa, especialmente nestes tempos”, acrescentou a ministra.

“Situação catastrófica em Portugal”

Na edição deste domingo, a “Der Spiegel” revelou que “devido à situação catastrófica em Portugal, as ‘Bundeswehr’ iam enviar voos de ajuda com pessoal e material médico para Portugal no início da semana”.

A ministra portuguesa da Saúde referiu então que “num quadro de apoio externo”, os mecanismos de cooperação europeia eram “obviamente uma possibilidade, em função da evolução que se vier a verificar”. Aliás, foi Marta Temido quem enviou, a 25 de janeiro, uma carta com um pedido de assistência urgente ao Governo alemão. “Face à dramática e altamente dinâmica situação de infeções em Portugal, a ministra portuguesa da Saúde pediu apoio material e humano”, lê-se no comunicado desta segunda-feira do ministério alemão.

No final da nota conjunta, os ministérios portugueses da Defesa e da Saúde acrescentam: “Na primeira vaga da pandemia, a Alemanha disponibilizou o seu apoio a vários estados europeus. Itália, França, Holanda, Bélgica e República Checa, países com maior proximidade geográfica à Alemanha, foram os destinatários da solidariedade alemã e europeia, que agora se estende também a Portugal.”