PSD. Rangel marca terreno para o pós-autárquicas

Rui Rio pode ter testemunhado o “esmagamento claro da esquerda” e, em simultâneo, não ter detetado uma “coisa brutal” no resultado de André Ventura nas presidenciais, mas a leitura do líder do PSD está longe de ser acolhida pelo partido. Os 497 mil votos que o presidente do Chega alcançou deixam o aparelho em estado de alerta. Paulo Rangel percebeu a emergência e fez questão de dar sinais, em artigos que escreveu, de que os sociais-democratas não podem ficar de braços cruzados.

Os remoques do eurodeputado não foram inocentes, apurou o Expresso. Para o antigo líder parlamentar do PSD, chegou a hora de se distanciar da atual direção do partido e de marcar o seu espaço rumo às próximas diretas, no início de 2022. Rangel sabe que até entre os apoiantes de Rio a insatisfação é crescente: seja pela alegada proximidade ao PS em várias matérias, seja pela incapacidade de o partido descolar nas sondagens, ou mesmo por uma possível desmobilização dos militantes nas próximas autárquicas.