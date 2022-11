Parlamento. Plenários vão ser reduzidos, Ferro envia esta sexta-feira a lista com deputados e funcionários prioritários na vacinação

O Parlamento vai passar a realizar apenas um plenário por semana, à semelhança de março do ano passado, devido ao agravamento da pandemia. A decisão foi tomada esta quinta-feira em conferência de líderes parlamentares, após a insistência do PAN, que já tinha envido um e-mail na segunda-feira a Ferro Rodrigues a pedir que se regressasse aos moldes de funcionamento do início da pandemia.

Foram agendados plenários para os próximos dias 3 e 11 de fevereiro, tendo ficado também decidido que as comissões vão ser reajustadas em função dos dias dos plenários, continuando a decorrer em modo presencial e à distância. O objetivo é diminuir o risco de contágio, numa altura em que os números de infeções e mortes atingem novos recordes.

No final da reunião, a porta-voz da conferência de líderes, Maria da Luz Rosinha, ressalvou que este calendário "poderá ser alterado caso haja necessidade de outras matérias serem discutidas e votadas". Para dia 11 de fevereiro está previsto o debate e votação de uma eventual renovação do estado de emergência.

A deputada do PS adiantou ainda que o presidente da Assembleia da República deu conta de que responde esta sexta-feira ao primeiro-ministro com uma lista dos deputados e funcionários prioritários no plano de vacinação contra a covid-19.

Admitindo que a seleção é complicada, Maria da Luz Rosinha disse que não deverão ser vacinados na mesma altura todos os deputados e funcionários do Parlamento, comprometendo-se Ferro Rodrigues a acompanhar de perto todo o processo. "Enquanto órgão de soberania, isso deve acontecer, e o senhor presidente [Ferro Rodrigues] vai fazer um acompanhamento constante - quer da disponibilidade das vacinas, quer da escolha daqueles que vão ser vacinados", assegurou.

Em causa está o despacho assinado segunda-feira pelo primeiro-ministro que prevê a vacinação alargada na próxima semana "a titulares dos órgãos de soberania, à provedora de Justiça, aos membros do Conselho de Estado, à magistratura do Ministério Público, aos membros dos órgãos próprios das regiões autónomas e aos presidentes de câmara enquanto responsáveis principais da proteção civil", decisão que foi alvo de críticas por parte de vários deputados e grupos parlamentares.

Após muita especulação e críticas, Marcelo Rebelo de Sousa garantiu esta quinta-feira à noite, numa declaração ao país, que não terão prioridade todos os titulares de cargos políticos na vacinação contra a covid-19. "Ninguém de bom senso quereria passar centenas ou um milhar de titulares de cargos políticos ou de funcionários, por muito importantes que fossem, de supetão à frente de milhares de idosos, com doenças mais graves, e, por isso, de mais óbvia prioridade", assegurou.