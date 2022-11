Comunicação sobre confinamento de ciganos “não foi a mais adequada”, assume autarca de Castro Verde

Um dia depois da polémica desta terça-feira, quando a Câmara Municipal de Castro Verde, anunciou um “rigoroso confinamento” da comunidade cigana daquela vila, o presidente da autarquia reuniu-se com representantes de associações ciganas e ati-racistas, “no sentido de refletirem sobre a gestão do surto de covid-19 na comunidade”, concluindo por uma “necessidade de desenvolver e consolidar um trabalho de proximidade e articulação, com vista a uma maior inclusão da população portuguesa cigana residente na autarquia”, pode ler-se num comunicado conjunto enviado ao Expresso.

No comunicado também subscrito por estas associações, pode ler-se que a autarquia de Castro Verde garante que “não teve a intenção de promover qualquer tipo de estigmatização ou discriminação a qualquer grupo específico de residentes e reconhece que a comunicação utilizada não terá sido a mais adequada face à situação em concreto”.

António José Brito, o presidente da câmara, reuniu-se esta quarta-feira com a Letras Nómadas - Associação de Investigação e Dinamização das Comunidades Ciganas, o Movimento SOS Racismo, a associação intercultural Sílaba Dinâmica, e o Alto Comissariado para as Migrações na sequência da notícia do Expresso sobre o anúncio de confinamento da comunidade cigana feito pela autarquia na sua página do Facebook (num post entretanto apagado).

“A Câmara de Castro Verde é sensível às preocupações transmitidas pelos representantes das associações presentes e já tomou as diligências necessárias para a sua mitigação”, assume ainda António José Brito, que se comprometeu com as associações em “desenvolver e consolidar um trabalho de proximidade e articulação, com vista a uma maior inclusão da população portuguesa cigana no concelho”.