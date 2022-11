O pior "ainda dura semanas", admite António Costa. Escolas não reabrem em 15 dias, aulas deverão ser online

Entre amigos mas para milhões de portugueses, António Costa admitiu erros na gestão da pandemia, mas defende que nem sempre teve a informação para fazer diferente e em que assumiu que a situação atual é de extrema gravidade. "Claramente as coisas estão a correr muito mal", disse. Mas mais, o pior não está a passar: "Não vale a pena criarmos a ilusão. Vamos continuar com o pior momento ainda durante semanas", disse no programa Circulatura do Quadrado, na TVI.

Foram várias as qualificações para descrever a situação atual: é o "momento pior", é um "momento duríssimo", de "tensão". E como tal, a mão não sairá do travão no que às medidas para controlar a pandemia diz respeito. "Não acredito que daqui a 15 dias possamos retomar o ensino presencial. Não estaremos perto de voltar ao ensino presencial", mas sim de "retomar o ensino online", disse. Essa é uma medida que está prevista no novo decreto de emergência do Presidente da República.

Na conversa com Pacheco Pereira, Lobo Xavier e Ana Catarina Mendes, António Costa admitiu erros de comunicação: "Houve erros, muitas vezes como transmiti a mensagem". E no conteúdo das medidas? À pergunta de Pacheco Pereira, Costa admitiu que o problema é que nem sempre tinha toda a informação para decidir diferente, sobretudo não havia ainda conhecimento da existência da variante inglesa. A começar pelo Natal: "Se tivéssemos conhecido a tempo a variante inglesa, as medidas no Natal tinham sido diferentes", disse.

Ao longo da conversa, António Costa relevou o argumento baseado na nova variante. Disse que poderíamos estar a assistir à primeira vaga da doença que vai de "oeste para leste", o que faz com que Portugal e o Reino Unido estejam agora pior do que os países mais para leste da Europa.

A nova variante veio baralhar as contas. Disse Costa que era evidente que os casos iriam subir, como disse antes da tomada das medidas, mas que a variante inglesa veio complexificar a situação. Estamos com este nível de contágio porque há uma "confluência entre variante inglesa e medidas do Natal e Ano Novo". A nova variante "precipitou e agravou as consequências", reforçou.

Perante as dificuldades que se avizinham, António Costa diz que não irá regatear esforços para tentar minimizar os efeitos, mas que não é certo que se consiga ajuda internacional. O primeiro-ministro revelou que Angela Merkel ofereceu ajuda a Portugal, mas que essa ajuda seria sobretudo na cedência de ventiladores, dos quais Portugal não precisa neste momento. Mas diz que continuam conversas, incluindo a presença de uma equipa alemã por cá para fazer a avaliação de necessidades. "Essa ideia de que há um estrangeiro para onde é possivel enviar doentes... é preciso alguma cautela".

Com o cenário negro pela frente, Costa não poupa nos adjetivos: "Não está tudo bem, está tudo péssimo. Quando temos o número de mortes, de pessoas internadas, e com a crise económica e social, a questão não é saber se o país está mal".

A "exigência" de Marcelo, as defesas do PCP e o remoque ao Bloco

Se no que à pandemia diz respeito não há motivos para sorrir, em relação às eleições presidenciais os sorrisos e cantos de vitória foram vários. Na conversa na Circulatura do Quadrado, há três pontos a reter: o regozijo pela vitória de Marcelo e a ausência de críticas para dentro do PS; a defesa por duas vezes do PCP e o toque ao Bloco pelos resultados de Marisa Matias.

A começar pelo primeiro. Disse Costa que o momento de "pandemia e de gravíssima crise económica impõe mais exigência a todos nos" e que ao nível da exigência do Presidente da República não espera menos do que foi o anterior mandato. "Espero que o segundo mandato seja igual ao primeiro", disse. Até porque, reforçou, houve um "voto de confiança na continuidade" de Marcelo Rebelo de Sousa que "nunca deixou de ser exigente com o Governo".

Já quanto ao resultado de André Ventura, não tem dúvidas que se deveu à "excessiva centralidade que toda a gente tem atribuído ao dr André Ventura". E mais não disse.

Não querendo alimentar conversas internas no PS - aliás, um dos motivos para defender que o partido não deveria ter candidato presidencial - defendeu que "os socialistas tiveram motivos para festejar", seja os que votaram em Marcelo, os que votaram em Ana Gomes "porque sim" e os que "votaram em Ana Gomes para que André Ventura não ficasse em segundo", também "tiveram uma boa vitória".

Mas há outras leituras a fazer. Apesar de os partidos que apoiam o Governo não irem a votos, Costa não deixou de ler que quem apoiou João Ferreira para "fortalecer" uma candidatura de um partido que apoiou o Governo, também ficou satisfeito, uma vez que "o resultado que o candidato teve foi melhor do que há 5 anos".

Já quanto ao Bloco de Esquerda houve "claramente uma penalização de Marisa Matias. "Se tem alguma relação com a última postura do BE? Não sei dizer", mas diz logo de seguida: "Diria que deve ter alguma relação". Para bom entendedor, frase inteira basta.