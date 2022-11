David Justino: "Com este Chega é impossível conversar"

André Ventura "representa o pior que há na política". Quem o diz é David Justino, vice-presidente do PSD, um dia depois das presidenciais em que o líder do Chega obteve 11,9% dos votos. Aos microfones da TSF, o dirigente social-democrata relativizou esse resultado e afastou qualquer possibilidade de entendimento: "Com este Chega é impossível conversar e entendermo-nos seja sobre o que for."

No rescaldo do ato eleitoral em que Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito chefe de Estado, e poucas horas depois de Ventura ter feito o aviso a Rui Rio de que "não haverá Governo [em Portugal] sem o Chega", Justino negou que o PSD esteja nas mãos da direita radical. "Não me sinto nada refém nem o PSD está refém", garantiu.

Nessa intervenção, no espaço de comentário que divide com o presidente do PS, Carlos César, o vice-presidente social-democrata apontou ainda o dedo à volatilidade das afirmações de Ventura - da promessa de uma segunda volta com Marcelo à garantia de que se demitiria caso fosse superado nas urnas por Ana Gomes. "Agora diz que os eleitores decidem", ironizou Justino, que defendeu que cabe aos restantes partidos encontrar respostas para os problemas das pessoas que o Chega tem vindo a explorar.

O resultado de domingo - em que Ventura alcançou 497 mil votos - não obriga a alianças futuras. Isto porque, observou Justino, "as votações em Ventura não têm de se traduzir em votos no Chega".

O membro do núcleo duro de Rio também não embarca na teoria de que esteja em curso uma "reconfiguração da direita". No limite, sustenta, há uma mudança, como já se verificou à esquerda. "A crise da direita pelos vistos, passou. É mais uma expressão para dizer que a direita está a mudar. Mas a esquerda não está a mudar? Está", realçou, falando numa "derrota estrondosa" dos candidatos do BE e do PCP.