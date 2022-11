Um retrato dos Presidentes (e de como cada um interpretou as suas funções)

s poderes e as práticas desempenhadas pelo Presidente da República variaram muito desde 1910 até aos dias de hoje. Na I República, um regime parlamentarista, o Presidente era votado pelo Congresso da República, e estava condicionado pela maioria que o elegera. Por sua vez, durante o Estado Novo, uma ditadura do poder executivo, o Presidente detinha um imenso poder formal, mas, na prática, manteve-se sempre na sombra do presidente do Conselho. Foram precisas décadas para se alcançar o ponto de equilíbrio que, já em democracia, fez do Chefe do Estado um vértice real do sistema político. Este é um retrato genérico, impressionista, dessa evolução, e dos contextos que marcaram os mandatos dos Presidentes da República Portuguesa.

Logo após a proclamação da República, na manhã de 5 de outubro de 1910, o Partido Republicano Português (PRP) anunciou a constituição de um governo provisório: Afonso Costa ficou com a justiça, António José de Almeida com o interior, e o coronel Correia Barreto, próximo de Afonso Costa, com a pasta da guerra. A presidir a este elenco, indicava-se, discretamente, o nome de Teófilo Braga.