Tribunal da Concorrência. Governo promete solução, só não sabe quando

Com o aproximar de casos relevantes no Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS), o Ministério da Justiça admite que poderá precisar de assegurar melhores condições para aquele tribunal, como construir uma sala autónoma de grandes dimensões ou arrendar um espaço exterior que sirva também o tribunal da comarca de Santarém. As três juízas do TCRS revelaram ao Expresso que têm sentido dificuldades para julgar casos de milhões de euros — entre eles os casos das coimas aplicadas ao Montepio, BES Angola ou ao chamado “cartel da banca” — por falta de salas e por estas não terem nem as dimensões nem as condições para julgamentos de megaprocessos. Agora, Vítor Teixeira de Sousa, chefe de gabinete do secretário de Estado Adjunto e da Justiça, garantiu ao Expresso que “não haverá julgamento que prescreva por falta de salas”.

Para isso, o Ministério da Justiça diz estar disponível para arrendar uma sala exterior ao tribunal enquanto não estiver concluída a construção de uma sala maior, constante do projeto do Palácio de Justiça III de Santarém. “Temos consciência de que há um problema em toda a comarca”, diz Vítor Teixeira de Sousa. Na realidade, o TCRS não pertence à comarca, é um tribunal nacional, mas partilha o edifício com os tribunais de Santarém.

Para poder servir os tribunais da comarca e o TCRS, o Governo decidiu avançar com a construção de uma sala autónoma de julgamentos, antes mesmo da construção de todo o complexo judicial, mas não avança datas. “Brevemente”, diz Teixeira de Sousa, o que pode significar ainda durante 2021. O que não deverá arrancar este ano é a construção do restante palácio.

Apesar desta disponibilidade, para o Ministério da Justiça, a situação do TCRS é entendida como semelhante à de outros tribunais, em que os juízes têm de sair do tribunal para fazer julgamentos. Sobre as condições descritas pelas juízas ao Expresso (nomeadamente o facto de duas terem de fazer julgamentos fora e de isso condicionar o andamento dos trabalhos), o chefe de gabinete diz que “foram sempre encontradas soluções com dignidade para as juízas fazerem os seus julgamentos”. E garante que ao Ministério da Justiça nunca chegou informação, por parte do juiz presidente da comarca de Santarém, de que faltavam salas para o TCRS.

“Os juízes têm de se adaptar aos meios que têm”, refere Vítor Teixeira de Sousa. Entretanto, adianta que para 2021 está previsto que vão ser gastos 70 milhões de euros em obras em edifícios judiciais e que em Santarém foram já investidos 861 mil euros.