Marisa: um agradecimento em mirandês, uma lição a Ventura e Pureza de lábios vermelhos

Começou com sons das terras de Miranda - com Marisa Matias a dar uns passinhos de dança ao fundo da sala -, contou com um vice-presidente da Assembleia da República a passar batom vermelho em direto para as redes sociais, teve um Prémio Literário José Saramago a dizer que esperava poder fazer o mesmo até ao dia das eleições, e ainda houve um apelo ao voto daqueles que não querem um país vergado à "violência racista e machista".

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler