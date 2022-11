Principal objetivo? Recuperação económica, diz Costa. Von der Leyen “espera muito da presidência portuguesa”, acrescenta Marcelo

O primeiro-ministro afirmou que a recuperação económica será o primeiro dos três principais objetivos da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, com a operacionalização até junho de todos os instrumentos financeiros já concebidos. A posição foi assumida esta sexta-feira em conferência de imprensa conjunta com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, onde decorreu a reunião plenária entre o Governo português e o colégio de comissários.

"Esta presidência portuguesa ocorre num momento muito importante do combate à pandemia de covid-19, que está a ter graves consequências económicas e sociais", disse António Costa, elogiando depois o trabalho desenvolvido pelas instituições europeias, em especial a Comissão, na resposta à crise económica, social e sanitária.

De acordo com o primeiro-ministro, nas três dimensões fundamentais da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, "a recuperação económica é o principal objetivo". "Temos de assegurar que todos os instrumentos financeiros concebidos na anterior presidência [alemã] têm de ser operacionalizados o mais depressa possível. A 'bazuca' europeia [verbas do fundo europeu de recuperação] tem mesmo de ser disparada", disse.

“Os motores da recuperação são as transições digital e climática”

A curto prazo, António Costa frisou que cada parlamento nacional tem de aprovar com urgência o aumento dos recursos próprios da Comissão Europeia, para assim se concretizar a emissão de dívida conjunta, o Parlamento Europeu tem de aprovar o regulamento final do Fundo de Recuperação e de Resiliência, e todos os Estados-membros têm de apresentar em Bruxelas os seus planos nacionais de recuperação.

"Esta é a primeira grande ambição da presidência portuguesa", salientou. Depois, referiu-se às restantes duas prioridades da presidência portuguesa: o desenvolvimento do Pilar Social da União Europeia e o "reforço da autonomia estratégica" da Europa no mundo.

"Os motores da recuperação são as transições digital e climática. São grandes desafios, mas também enormes oportunidades. Estes desafios implicam reforçar a confiança dos cidadãos e das nossas empresas, em particular as pequenas e médias, de que a Europa é capaz de liderar a transição climática e a transição digital", disse. Ou seja, de acordo com o primeiro-ministro, "reforçar o Pilar Social é uma forma de dar garantias a todos de que há oportunidades nesta transição e que ninguém será deixado para trás".

sopa images/ getty images

Em relação à "terceira dimensão" da presidência portuguesa, o reforço da autonomia estratégica da Europa, António Costa disse que esse objetivo deve permitir que este espaço político e económico comum "continue a ser aberto ao mundo". "Por isso, deve reforçar as parcerias com as vizinhanças a Leste e Sul, com África, com os Estados Unidos e Reino Unido, aumentando a sua presença na região do indo-pacífico. Queremos utilizar esta presidência para colocar num novo patamar o relacionamento entre a União Europeia e a Índia", acrescentou.

Von der Leyen espera muito da presidência portuguesa

No Palácio de Belém, em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa revelou que Von der Leyen tem grandes expetativas para a presidência portuguesa. "A presidente da CE disse-me que espera muito desta presidência portuguesa, e até explicou que espera muito porque, como os europeus todos, esperamos muito do esforço da vacinação e, portanto, da luta contra a pandemia, e espera muito, porque todos esperamos, que a regulamentação do quadro financeiro multianual que começa a ser aplicado este ano seja rápida e chegue a toda a parte", disse ao final da tarde.

"Espera muito também porque todos esperamos, apesar da notícia de eleições nos Países Baixos no final da primavera, que até ao termo da presidência portuguesa possa haver a ratificação pelos Estados da União Europeia do plano de resiliência, e espera-se muito também quanto ao arranque da conferência sobre o futuro da Europeia", acrescentou o Presidente.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, são também "aspetos fundamentais vencer a pandemia, desbloquear dinheiro, e desbloquear aquele que é mais fácil desbloquear não passa pela intervenção de todos os países, mas também daquele que passa pela intervenção de todos os países, e depois olhar para o futuro da Europa, começar a construir o futuro da Europa".

Falando horas depois de ter recebido Ursula von der Leyen em Belém, Marcelo revelou também que houve elogios aos primeiros dias da presidência portuguesa. "Ouvi elogios à posição portuguesa no arranque da presidência e à predisposição do governo português", disse o Presidente, acrescentando: "Vai ser um semestre muito cheio, uma presidência muito difícil porque ainda há a cimeira social, a cimeira com a Índia, encontros com África, o reatamento do relacionamento, agora na nova fase da política norte-americana, e são muitas frentes ao mesmo tempo, e algumas exigentes, como é o caso da vacinação e do combate à pandemia, que são para ontem, não são para amanhã".

nurphoto/ getty images

Durante a visita a Lisboa, Ursula von der Leyen encontrou-se com Marcelo Rebelo de Sousa, e após a conferência de imprensa conjunta com o chefe do executivo português, a presidente da Comissão Europeia reuniu-se, por videoconferência, com o presidente da Assembleia da República. Eduardo Ferro Rodrigues sublinhou o "vasto trabalho legislativo e de execução" que a União Europeia (UE) terá pela frente em 2021. Sobre o papel dos parlamentos nacionais nessa matéria, frisou que "o mais urgente" é a ratificação da decisão sobre os planos de recuperação dos 27, "imprescindível para a execução do programa 'NextGenerationEU'", o fundo de 750 mil milhões de euros para fazer face à crise económica provocada pela pandemia de covid-19.

Na sua intervenção, Ferro Rodrigues defendeu também a necessidade de acordo sobre o Pacto sobre a Migração e o Asilo, reiterando o interesse da AR no contributo de Von der Leyen para que se "enraíze" a conferência interparlamentar de alto nível sobre o tema, prevista para o 'semestre português'.

Portugal assumiu a sua quarta presidência do Conselho da UE a 01 de janeiro, a qual se estenderá até dia 30 de junho, sucedendo assim à Alemanha, que assumiu a presidência em julho de 2020, e antecedendo a Eslovénia, que assume o cargo em julho deste ano. Devido à pandemia de covid-19, a visita do colégio de comissários a Lisboa realiza-se em formato reduzido, com a presença de apenas oito comissários, e não a totalidade do executivo comunitário, e com o programa reduzido a um dia, em vez dos habituais dois.