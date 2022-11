“O meu partido de sempre está a morrer”, diz ex-deputado Hélder Amaral

Os resultados residuais nas sondagens, episódios como o do líder com Ljubomir Stanisic ou o frente a frente numa TV com um vogal do PSD, enquanto na RTP passava o debate das presidenciais, está a levar antigos dirigentes do CDS a romperem o silêncio. Hélder Amaral, ex-deputado e antigo presidente da distrital de Viseu, que ainda não tinha falado desde o congresso, está “desiludido” e “preocupadíssimo” com o futuro do CDS. “O meu partido de sempre está a morrer”, diz. “Não reconhecia nem reconheço hoje que Francisco Rodrigues dos Santos tenha capacidade para liderar o partido.”

O antigo presidente da Comissão de Economia é ácido: “Prefiro um leão a comandar um exército de ovelhas do que uma ovelha a comandar um exército de leões.” Hélder Amaral não vê vantagens na antecipação de uma luta interna, mas desafia a direção a ir a jogo nas autárquicas. “Desde que me filiei na ‘jota’, nos anos 80, fui sempre candidato. Perdi copiosamente, mas fui lá. O mais fácil é conseguir ovações nos congressos, o difícil é dar a cara e ir para o terreno. Na política vive-se pelo voto e morre-se pelo voto...”, conclui.