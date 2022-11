Marisa Matias corre atrás do prejuízo

Quando esta semana começou a sua segunda campanha presidencial, Marisa Matias sabia que estaria perante três obstáculos que não teve em 2016. O primeiro: a ira de algum eleitorado de esquerda com o BE depois do voto contra o último Orçamento do Estado. O segundo: uma candidata, Ana Gomes, que preenche um espaço que se sobrepõe ao que a bloquista costuma ocupar. O terceiro: uma nova vaga da pandemia que cortou as pernas e atou as mãos a quem, como ela, assume que gosta de “abracinhos”.

Em 2021, a política de rua feita à base dos afetos é uma utopia. De pouco vale um planeamento cauteloso da campanha, com comícios sem público (à imagem do que aconteceu no Cinema São Jorge, em Lisboa) ou com um número simbólico de apoiantes (como os 32 que estiveram na Estufa Fria, também na capital), sem arruadas, almoços ou jantares, com uma equipa de apoio reduzida, com todo o staff testado à covid-19 antes de ir para a estrada ou até com pedidos de realização de testes aos jornalistas (repto que nem todos acolheram).