Marisa, a "ativista" de seis anos e os dinossauros

Quando Marisa Matias chegou (e até mesmo quando saiu) da 'gelada' nave da Estufa Fria, em Lisboa, ninguém sonhava que aquela podia bem ter sido a sua última ação de campanha rumo às presidenciais. Minutos depois de terminar o comício, soube-se que Marcelo Rebelo de Sousa, com o qual a bloquista debatera nove dias antes, tinha testado positivo à Covid-19 e os alarmes da pequena comitiva da candidatura soaram de imediato. A candidata soube do contágio já no regresso a casa.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler