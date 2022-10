Covid-19. Terceiro teste a Marcelo com resultado negativo

O resultado do terceiro teste à covid-19 realizado por Marcelo Rebelo de Sousa, na manhã desta terça-feira, deu resultado negativo. Trata-se do segundo teste realizado pelo Instituto Ricardo Jorge para confirmar um primeiro diagnóstico positivo feito pela Fundação Champalimaud e comunicado na segunda-feira pela própria Presidência da República.

A informação foi avançada ao Expresso por fonte oficial e confirmada entretanto no site da Presidência. Marcelo está na tarde desta terça-feira em isolamento e a consultar os partidos políticos sobre a renovação do estado de emergência.

Três testes com resultados contraditórios

Se Marcelo Rebelo de Sousa fosse um cidadão comum não teria feito um terceiro teste depois de, nesta segunda-feira à noite, ter recebido a notícia que tinha testado positivo para o coronavírus. Os falsos positivos são muito raros e não haveria qualquer recomendação para uma contra-análise. Se Marcelo fosse um cidadão comum, o protocolo da Direção-Geral da Saúde (DGS) para pessoas infetadas assintomáticos (como era supostamente o caso do Presidente) ou tenham doença ligeira ou moderada dita que ficaria em isolamento durante 10 dias (eram 14 até outubro) e não precisaria de realizar novo teste laboratorial findo esse período.

Marcelo está em isolamento desde que recebeu a notícia às 21h40 desta segunda-feira, mas essa é a única parte do protocolo que foi cumprida neste caso. É que Marcelo Rebelo de Sousa, de 72 anos, não é um cidadão comum. É o Presidente da República de Portugal e candidato a um segundo mandado nas eleições de 24 de janeiro. Até muito recentemente, era testado pelo menos uma vez por semana, mas passou a ser vigiado mais de perto nos últimos dias, depois de um dos seus assessores ter testado positivo. A cronologia das últimas 48 horas pode, porém, ser confusa para o cidadão comum: no domingo, o Presidente realizou dois testes, que tiveram resultados contraditórios - um teste rápido deu negativo, mas à noite os resultados de um teste de RT-PCR (mais fiável) na Fundação Champalimaud indicaram que o Presidente estava, afinal, infetado. Na dúvida, ao contrário do que é a regra e apenas plausível por tratar-se do Presidente, as autoridades de saúde pediram um novo teste PCR. A amostra foi colhida por uma equipa do INEM e analisada, desta vez, no laboratório nacional de referência, Instituto Ricardo Jorge (INSA). O terceiro teste, e segundo PCR, teve o resultado conhecido esta manhã: negativo.

Fim de história? Não nos precipitemos. Para tirar todas as teimas, as autoridades de saúde aconselharam um “teste confirmativo”, o quarto teste desde domingo, que já foi realizado e que confirmou que o Presidente não tem covid. No “Primeiro Jornal” da SIC, o virologista do Instituto de Medicina Molecular Pedro Simas admitiu que a hipótese de o teste positivo ser, afinal, um falso positivo “é teoricamente possível”, mas “pouco provável”, por estes serem “muito raros”. O mais provável, garante o especialista, é que Marcelo tenha estado infetado, mas “na fase final da infeção”.

Os casos de falso negativo são mais prováveis, mas também raros: calcula-se que ocorram em cerca 2% dos casos, sendo a taxa mais elevada se o teste for realizado nos primeiros dias da infeção. No caso de Marcelo, explica Simas, isso é pouco provável. Explicaria o porquê de ter testado negativo e depois positivo, mas não que tivesse voltado a testar negativo.