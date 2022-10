Covid-19. Segundo teste a Marcelo Rebelo de Sousa deu negativo. Resultado do terceiro teste esperado esta tarde

O resultado do teste à covid-19 realizado na noite de segunda-feira pelo Instituto Ricardo Jorge foi negativo, comunicou na manhã desta terça-feira a Presidência da República, através do seu site oficial.

Marcelo Rebelo de Sousa mantém-se em isolamento e aguarda a realização de um "teste confirmativo", que será o terceiro. De acordo com informação divulgada por volta das 12h30 no site da Presidência da República, o teste em causa já foi realizado pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e o "resultado deverá ser conhecido dentro de algumas horas".

Esta tarde, o chefe de Estado vai ouvir, por via telefónica, as opiniões dos partidos políticos sobre a renovação do estado de emergência, ao contrário da via presencial que estava prevista. Na nota divulgada esta manhã, já tinha sido anunciado que Marcelo iria assistir "por videoconferência, à reunião desta manhã no Infarmed", sobre a situação epidemiológica do país.

Segundo o primeiro esclarecimento da presidência, Marcelo Rebelo de Sousa soube às 21h40 de segunda-feira que o teste PCR deu positivo, apesar de ter “testado negativo ontem [no domingo], e apesar do teste antigénio de hoje [segunda-feira] ser negativo”.

Duas horas depois, foi divulgado que Marcelo Rebelo de Sousa já tinha respondido ao inquérito epidemiológico e realizado novo teste de diagnóstico, realizado pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), cujo resultado deveria ser conhecido dentro de algumas horas.

Notícia atualizada às 12h37