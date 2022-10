Costa tem consenso para fechar o país por um mês. Escolas do terceiro ciclo e secundário ainda podem fechar

Em Março do ano passado, logo no início da pandemia, António Costa decidiu fechar as escolas mesmo contra o que lhe diziam então alguns especialistas. Agora, os próprios especialistas estão divididos e o primeiro-ministro diz que vai tomar a decisão nas mãos. Se é certo que as crianças até aos 12 anos continuarão a ter aulas presenciais, a partir dos 12 ainda será uma decisão a tomar pelo Governo. Da reunião do Infarmed há uma certeza - e um consenso entre especialistas e partidos - haverá confinamento durante um mês.

