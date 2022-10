Presidente da Câmara de Ovar e vice do PSD testou positivo para a covid-19

“A covid-19 não atinge só as outras pessoas e, neste momento, também eu estou infetado. Apesar de todos os cuidados que tenho tido diariamente, em algum momento posso ter falhado. Estou a cumprir o isolamento obrigatório e a assegurar todos os meus compromissos, a partir de casa. Peço-vos que Continuem a Cumprir.” Foi com estas palavras que o vice-presidente do PSD e presidente da Câmara de Ovar anunciou na sua página do Facebook, este domingo, que testou positivo para o vírus pandémico. Ao Expresso, o autarca disse estar “bem, apenas com sintomas ligeiros”.

Desde o início do ano que o município de Ovar se tem confrontado fortemente com a pandemia, registando atualmente cerca de 50 casos novos por dia. Na primeira vaga de covid-19, em março de 2020, Ovar foi o primeiro a ter de implementar um perímetro de segurança em torno do município, onde residem 55 mil pessoas.

