Tino vs Mayan: a cassete liberal, um agrafador e “Lisboa tão perto de Rans”

Não foi um debate e só se pode falar num frente-a-frente porque os candidatos estavam efetivamente de frente um para o outro. Foi então uma conversa entre Vitorino Silva, conhecido como Tino de Rans, do Reagir, Incluir e Reciclar (RIR), e Tiago Mayan, da Iniciativa Liberal (IL), o que aconteceu esta sexta-feira na RTP3. Uma conversa centrada no estado de emergência, no financiamento público ou privado da saúde e na TAP. E apenas com uma ou outra divergência.

Mayan começou por perguntar a Tino se poderia tratá-lo por Tino. Este deu-lhe liberdade de escolha: Tino ou Vitorino é igual. Ultrapassado o excesso de zelo ao nível da cortesia, a conversa prosseguiu em tom cortês. O candidato presidencial da IL reafirmou-se contra este estado de emergência porque “o país não aguenta outro confinamento generalizado”. O candidato do RIR saiu-se com mais uma frase slogan: “Se o país fechar, também temos de fechar os políticos”. Isto no pior dia da pandemia em Portugal, com recordes de novas infeções, casos ativos, mortos e internados.

O candidato liberal disse que é tempo de “começar a olhar para os grupos mais vulneráveis” e acionar “uma resposta robusta”, sem “medidas aplicadas de forma cega, avulsa e contraproducente”. E lançou a questão: os confinamentos aos fins de semana não terão contribuído para os números atuais, com a concentração de pessoas nos supermercados na parte da manhã? E um par de alertas: “A pobreza também vai trazer morte, também há mortos não covid, há um clima de medo, as pessoas refugiam-se em casa, não vão às urgências”. Longe de ser o momento eureka de um debatente que progressivamente melhora a sua performance, a mensagem passa.

Menos mortes com recurso maior aos privados? “Absolutamente convicto”

Segundo Mayan, a capacidade de saúde do país continua a não ser usada na sua totalidade e não tem havido “uma boa gestão dos dinheiros públicos pelo Estado”. Porquê? Por causa dos “preconceitos ideológicos deste Governo”, que aliás “perdeu o rasto a 87% dos contágios”, acusou. E pôs a tocar a cassete liberal: “Tem de haver liberdade de escolha”, “é essencial o papel dos privados”, “eu não tenho preconceito nenhum” e “como posso recusar uma realidade evidente neste país?” (leia-se: o SNS com um papel estruturante, na formulação do moderador).

Mas o candidato da IL arriscou um lado B da cassete: mostrou-se “absolutamente convicto” de que teria havido menos mortes com um recurso maior aos privados. Servindo-se de uma linguagem simples e eficaz, Vitorino lembrou que “o Estado não pode inventar médicos nem ventiladores”, perguntou por que razão se levantaram os hospitais de campanha tão cedo, depois de se terem exigido “licenças caríssimas às câmaras”, e encerrou o tira-teimas: “Eu vou sempre a um hospital público mas defendo o privado”.

Quanto à TAP, Tino também puxou de uma frase batida: “Não quero que exista uma TAP boa e uma TAP má”, isto é, não deseja ver a companhia aérea transformada num Novo Banco. E a estocada final: “A TAP não tem levado muito a sério o Porto, a Ryanair fez muito mais pelo Porto do que a TAP”. Já Mayan não quer ver entrar nem mais um euro de dinheiro público (“não quero ser acionista da TAP”).

As sondagens não têm sido favoráveis nem a um nem a outro. Nada que tire o sono a Vitorino. “Nunca senti Lisboa tão perto de Rans. Todos me falam dos debates e das pedras. Os únicos que não sabem que eu sou candidato são as empresas de sondagens”, ironizou, lembrando, ainda assim, as flutuações nos estudos de opinião. “Isso também me dá esperança”, atirou Mayan.

Mais um momento solidário: aludindo à dificuldade de ambos na recolha de assinaturas, Tino tirou do bolso um agrafador. E anunciou que a sua campanha arrancará em Peniche para recuperar as pedras que deu a André Ventura.